Renovada cartelera del Nacional B de la UFI

Los enfrentamientos de la quinta ronda, segunda etapa del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior se desarrollarán en Juan Manuel Frutos (departamento de Caaguazú), Itapé (Guairá), Fram (Itapúa) y Ciudad del Este (Alto Paraná).

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En esta fase compiten ocho clubes, con el sistema de todos contra todos, a dos ruedas. Al cabo de la decimocuarta fecha, los cuatro elencos de mayor puntaje avanzarán a las semifinales.

Esta edición del evento, que es la decimoquinta, otorga al campeón una plaza directa a la División Intermedia 2027. En el torneo anterior, el ganador de la competencia, que fue el 15 de Mayo de Itapé (redenominado Quinceno), debió jugar una serie contra el subcampeón de la Primera División B de la APF, que fue el 3 de Noviembre, por una plaza en la segunda categoría. El conjunto guaireño no pudo superar el filtro del ascenso.

El Nacional B 2026 tuvo inicialmente la participación de 14 conjuntos, siete de Alto Paraná, uno de Caaguazú, San Pedro, Guairá, Presidente Hayes, Itapúa, Ñeembucú y Cordillera.