Fútbol de Ascenso de Paraguay
17 de agosto de 2026 a la - 10:20

Guaraní de Fram comanda el Nacional B de la UFI

Componentes del plantel de Guaraní de Fram, luego de la victoria por 1-0 sobre Quinceno FC de Itapé.
Componentes del plantel de Guaraní de Fram, luego de la victoria por 1-0 sobre Quinceno FC de Itapé.Redes sociales

El Guaraní de Fram derrotó por 1-0 al Quinceno FC de Itapé y comanda las posiciones del Nacional B de la UFI, cumplida la cuarta fecha de la segunda fase.

Por ABC Color

De la segunda etapa del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior participan ocho clubes, que se enfrentan todos contra todos, a dos ruedas (14 rondas). Los cuatro primeros avanzarán a las semifinales.

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Este torneo de la UFI otorga al campeón una plaza a la División Intermedia 2027, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Además del puntero Guaraní de Fram, los otros conjuntos que se encuentran en la zona de clasificación son los esteños Ciudad Nueva, 3 Corrales y 3 de Febrero.