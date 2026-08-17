Guaraní de Fram comanda el Nacional B de la UFI

De la segunda etapa del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior participan ocho clubes, que se enfrentan todos contra todos, a dos ruedas (14 rondas). Los cuatro primeros avanzarán a las semifinales.

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Este torneo de la UFI otorga al campeón una plaza a la División Intermedia 2027, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Además del puntero Guaraní de Fram, los otros conjuntos que se encuentran en la zona de clasificación son los esteños Ciudad Nueva, 3 Corrales y 3 de Febrero.