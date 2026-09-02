Ameliano y Sportivo Trinidense miden fuerzas en Villeta

Un partido por demás atractivo es el que protagonizarán en la compañía villetana de Naranjaisy los equipos de Ameliano y Trinidense, por la octava ronda del Clausura 2026, a partir de las 16:00.

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Un solo punto separa a los elencos que medirán fuerzas en la pujante ciudad del departamento Central. La campaña de la V azulada establece dos triunfos, cuatro empates y una derrota, mientras que la marca de la Cruz amarilla es de tres victorias, dos igualdades y dos caídas.

De la mano de Roberto Nanni, los albiazules practican un fútbol vistoso, lleno de toques. En la página del club fue emitido un video en el que se destaca 32 pases para la concreción del gol de Cristhian Ocampos contra Guaraní (1-1). Como siempre pasa, los factores positivos son los que se divulgan. Nadie se rompería la cabeza en hacer un editado de errores, por ejemplo y menos, publicarlo.

“Triqui” cuenta con un conjunto atildado, que lleva años de trabajo con José Gabriel Arrúa, cuyo “mundo” está en Santísima Trinidad. Ante cualquier posibilidad de cambio en Cerro Porteño, el primero en ser nombrado es el profesional iteño, que no es que haya brillado en el Ciclón para que se lo vincule con el club popular, sino por la sobresaliente actuación que tuvo allí su padre, Saturnino Arrúa.

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El desarrollo de este encuentro coincide con el que sostendrán Nacional y Libertad, en La Visera. La simultaneidad se da por el necesario desarrollo de la ronda entre semana, para ajustarse al calendario.

En la primera rueda del torneo Apertura, Trinidense y Ameliano igualaron 1-1, en el Martín Torres. En la segunda, la Cruz amarilla se impuso en Villeta por 2-1.