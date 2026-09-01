Fútbol
01 de septiembre de 2026 a la - 10:36

Árbitros del octavo capítulo del Clausura 2026

Blas Antonio "Lele" Romero (centro), uno de los árbitros de mayor regularidad de nuestro fútbol en la actualidad. Su mayor virtud es seguir de cerca las acciones para brindar fluidez al juego.
Blas Antonio "Lele" Romero (centro), uno de los árbitros de mayor regularidad de nuestro fútbol en la actualidad. Su mayor virtud es seguir de cerca las acciones para brindar fluidez al juego.APF

La octava fecha del Clausura 2026 se abre este martes con dos partidos, prosigue el miércoles con tres, y se cierra el jueves con uno. A continuación les presentamos los árbitros designados para la nueva ronda de la competición.

Por ABC Color

El octavo capítulo del campeonato Clausura 2026 se desarrolla entre semana, como marca inicialmente el calendario de competición. Seguidamente les presentamos las autoridades arbitrales designadas:

Lea más: San Lorenzo, con nueva conducción y el retorno de Santiago Salcedo

Martes 1 de setiembre

Rubio Ñu vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: La Arboleda.

Horario: 16:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Juan Eduardo López.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Luis Onieva.

Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Río Parapití.

Horario: 18:30.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Julio Aranda y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Fernando López.

AVAR: Carmelo Candia.

Miércoles 2

Nacional vs. Libertad

Estadio: Arsenio Erico

Horario: 16:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Milciades Saldívar.

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense

Estadio: La Fortaleza, Villeta.

Horario: 16:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Olimpia vs. Guaraní

Estadio: Defensores del Chaco.

Horario: 18:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: José Villagra y José Mercado.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

Jueves 3

Recoleta FC vs. Cerro Porteño

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Christian Sosa.