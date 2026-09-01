Árbitros del octavo capítulo del Clausura 2026

El octavo capítulo del campeonato Clausura 2026 se desarrolla entre semana, como marca inicialmente el calendario de competición. Seguidamente les presentamos las autoridades arbitrales designadas:
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Martes 1 de setiembre
Rubio Ñu vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: La Arboleda.
Horario: 16:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Juan Eduardo López.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Luis Onieva.
Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño
Estadio: Río Parapití.
Horario: 18:30.
Árbitro: Blas Antonio Romero.
Asistentes: Julio Aranda y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Fernando López.
AVAR: Carmelo Candia.
Miércoles 2
Nacional vs. Libertad
Estadio: Arsenio Erico
Horario: 16:00.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Milciades Saldívar.
Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense
Estadio: La Fortaleza, Villeta.
Horario: 16:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Zulma Quiñónez.
Olimpia vs. Guaraní
Estadio: Defensores del Chaco.
Horario: 18:30.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: José Villagra y José Mercado.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Héctor Balbuena.
Jueves 3
Recoleta FC vs. Cerro Porteño
Estadio: Luis Salinas.
Horario: 18:30.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.
VAR: José Rodrigo Armoa.
AVAR: Christian Sosa.