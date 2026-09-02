Nacional da un salto de calidad con goleada sobre Libertad

Un tremendo espectáculo brindaron Nacional y Libertad en La Visera, dinámico, intenso, atrapante. De lo mejor del campeonato, con la propuesta de los equipos bien trabajados, buscando el arco contrario en forma permanente. La Academia impuso su localía para triunfar con claridad por 3-0.

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El gol tempranero le dio mayor vivacidad al juego. Cambio de frente de Cardozo Lucena desde la izquierda, cabezazo de Sebastián Vargas hacia el centro del área para la disputa entre Hugo Adrián Benítez y Robert Rojas. El balón dio en el brazo en posición antinatural del zaguero repollero para el penal concretado por HAB con un balazo.

Al moverse el tablero, automáticamente la obligación de protagonismo pasaba al campo del Guma, que si bien tuvo el balón en su poder por mayor tiempo, le costó generar ocasiones claras frente a la portería del Kili Rojas, quien pudo desviar los envíos de Giménez y Sanabria, en las acciones más profundas.

La Academia estuvo segura en defensa y punzante en ataque, propiciando una doble intervención del golero Rodrigo Morínigo para abortas las definiciones de Prieto y del participativo Benítez, el atacante iteño de 23 años destacado por su máxima entrega, además de su poder de definición.

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Se presentaba un escenario ideal para mojar la camiseta, campo en buen estado, toques permanentes y profundos. Un ida y vuelta constante, un partido que hubiese tenido una calificación ideal si no fuese por la parsimonia de Mario Díaz de Vivar, un buen árbitro, experimentado, pero que necesita ajustarse a los nuevos tiempos, dejando de lado los pequeños contactos, propios de este deporte, para agilizar las jugadas. Total, para la corrección de los errores determinantes está el VAR.

Apenas comenzada la complementaria, Elvio Vera le quitó pintura al travesaño. El Guma entró decidido en busca del empate y el encuentro se tornaba vibrante, más aún con la segunda conquista académica que llegó tras un “regalo” del capitán repollero Álvaro Campuzano en su fallido intento de despeje. El balón le quedó a Leandro Meza, quien no tuvo inconvenientes para definir y establecer el 2-0.

Libertad se fue desinflando progresivamente. Los cambios en vez de elevar el nivel, lo bajaron. Es que los jugadores de refresco tenían que meterse en la sintonía y no se metieron al partido.

Ya con el elenco de Nelson Haedo Valdez jugado, para no decir regalado, Hugo Iván Valdez configuró la goleada de 3-0 al aprovechar una estupenda asistencia al vacío de Richard Prieto. Lo que parecía parejo terminó en paseo tricolor, en una demostración de contundencia.

Nacional superó la prueba que se presentaba difícil y la hizo fácil, obteniendo la certificación de calidad (ISO 9001) para pelear el título. A simple vista tiene todo, conducción buena y experimentada con Víctor Bernay, más un plantel amplio para encontrar las variantes requeridas que permitan suplir las inevitables lesiones.

Detalles del enfrentamiento

Estadio: Arsenio Erico. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Eduardo Cardozo y Nancy Fernández. Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: Milciades Saldívar.

Nacional: Santiago Rojas; Juan Segundo Feliú, Mauro Coronel, Thomas Gutiérrez y Juan Sebastián Vargas; Orlando Gaona Lugo (ST Hugo Iván Valdez), Fabrizio Jara, Ángel Cardozo Lucena (78’ Roberto Ramírez), Leandro Meza (70’ Rodrigo Melgarejo) y Richard Prieto (84’ Josué Colmán); Hugo Adrián Benítez (70’ Ignacio Bailone). D.T.: Víctor Bernay.

Libertad: Rodrigo Morínigo; Alan Benítez (67’ Iván Ramírez Ferreira), Robert Rojas, Nicolás Freire (ST Luciano Nequecaur) y Néstor Giménez; Rodrigo Villalba (ST Gilberto Flores), Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria (58’ Samuel Villalba) y Federico Carrizo (58’ Iván Franco); Elvio Vera y Gustavo Aguilar. D.T.: Nelson Haedo Valdez.

Goles: 6’ Hugo Adrián Benítez, de penal, 54’ Leandro Meza y 81’ Hugo Iván Valdez (N). Amonestados: 20’ Ángel Cardozo Lucena (N); 28’ Gustavo Aguilar y 70’ Álvaro Campuzano (L). Tiros de esquina: Nacional 3 (todos en el PT)-Libertad 7 (5).