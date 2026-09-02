Nacional y Libertad se citan en La Visera

Elencos de gran potencial, desde ya grandes animadores del campeonato Clausura, integrando el podio detrás del sorprendente líder Sportivo 2 de Mayo, estarán frente a frente en el estadio Arsenio Erico, Nacional y Libertad, que lidiarán este miércoles a las 16:00, por la octava fecha.

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El elenco tricolor, comandado por Víctor Bernay, tiene la misión de imponer su localía contra el Guma, que bajo la orientación de Nelson Haedo Valdez propone un fútbol intenso, que requiere una buena base física.

Los tricolores llevan tres victorias, tres empates y una derrota en el torneo, en tanto que los albinegros cuentan con cinco triunfos, una igualdad y una sola caída, marchando en la segunda colocación, teniendo como objetivo en lo sucesivo el asalto de la punta.

En el torneo Apertura animaron dos grandes batallas, con un triunfo para cada club. En la rueda inicial, los albinegros del barrio Las Mercedes ganaron por 2-1 mediante el doblete del estelar Lorenzo Melgarejo, actualmente inactivo por lesión. El tanto académico lo había hecho Hugo Iván Valdez.

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En la rueda de la revancha, Nacional se impuso por 2-1, con conversiones de Orlando Gaona Lugo y Josué Colmán. La conquista liberteña había sido obra de Matías Espinoza, para la ventaja parcial.