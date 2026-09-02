Olimpia vs. Guaraní, clásico añejo y atractivo

El laureado Francisco Javier Arce, dos veces conductor de la selección nacional, campeón con los grandes, es el cuarto entrenador de la temporada, el quinto en planilla, de Guaraní, en un hecho que marca la inestabilidad del Cacique, que intentará levantar vuelo contra Olimpia, en duelo a celebrarse en el estadio Defensores del Chaco, a las 18:30, por la octava ronda del campeonato Clausura 2026.

Lea más: Árbitros del octavo capítulo del Clausura 2026

El Aborigen inició el año con el argentino Víctor Bernay. Luego se produjo el interinato de Claudio David Vargas, hasta la llegada de Leandro Atilio Romagnoli, cuya sorpresiva salida por diferencias con la directiva abrió las puertas a Ariel Galeano, destituido recientemente por malos resultados, incluyendo la eliminación de la Copa Paraguay a manos del Sportivo Iteño, de la tercera categoría.

El Decano llega al clásico motivado por los triunfos contra Cerro Porteño y Recoleta FC, por lo que es el candidato a adjudicarse la victoria.

La propuesta legendaria bajo la orientación del “Chiqui” Arce es toda una incógnita, primero por su poco tiempo de trabajo y segundo por los lesionados, que seguramente impedirán la presentación del equipo ideal, que tiene en mente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De todas formas, un partido entre Olimpia y Guaraní siempre se presenta atrayente, por la tradición y conquistas de los clubes capitalinos.

La campaña del Expreso en este torneo marca cuatro victorias y tres derrotas, mientras que la del Cacique establece dos triunfos, tres igualdades y dos caídas.

En el torneo Apertura, el Decano salió airoso en los dos juegos, por 2-1 en la primera rueda y por 2-0, en la segunda.