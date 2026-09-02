Olimpia y Guaraní igualan en el clásico más añejo que tuvo a debutantes

Olimpia y Guaraní igualaron 1-1 este martes en el estadio Defensores del Chaco, por la octava fecha del torneo Clausura 2026. El Legendario se adelantó con gol de Juan Manuel García, en el estreno de Francisco “Chiqui” Arce como entrenador aurinegro, mientras que el Franjeado rescató la paridad en el tramo final con un gol de Richard Ortiz.

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El “clásico más añejo” del fútbol paraguayo terminó en tablas en Sajonia, en un partido que tuvo a Olimpia con mayor iniciativa durante buena parte del trámite, pero encontró a un Guaraní efectivo para golpear primero.

El conjunto dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez manejó la pelota en el comienzo y buscó progresar ante un rival que esperaba ordenado. A los 30 minutos, el Franjeado tuvo una ocasión clara para abrir el marcador, cuando Esteban Matus desbordó por izquierda y envió un centro rasante que Tiago Caballero no pudo controlar plenamente. El balón quedó para Fernando Cardozo, cuyo zurdazo se fue por encima del travesaño.

Guaraní, sin embargo, no perdonó cuando tuvo su oportunidad. A los 41’, un rechazo corto de Mateo Gamarra fue aprovechado por Armando Méndez, quien se asoció con Juan Manuel García y ganó la línea de fondo. El lateral envió un centro al punto penal y el propio García apareció para sacar un zurdazo de primera que venció a Gastón Olveira y puso el 1-0.

El equipo de “Chiqui” Arce se marchó al descanso en ventaja, pese a que Olimpia había tenido mayor posesión y protagonismo ofensivo.

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Para el segundo tiempo, Sánchez buscó cambiar el rumbo del partido y realizó dos modificaciones de entrada: Gabriel Ávalos y Rodney Redes ingresaron en reemplazo de Richard Ortiz y Franco Alfonso. Posteriormente, Hugo Sandoval, Richard Ortiz y Pedro Zarza también saltaron al campo en busca de mayor presencia ofensiva.

Olimpia adelantó sus líneas y comenzó a someter territorialmente al Legendario, que optó por replegarse y buscar espacios para lastimar de contragolpe.

La presión franjeada finalmente dio resultado a los 84 minutos. Raúl Cáceres lanzó un centro al segundo palo y Gabriel Ávalos ganó en el juego aéreo para dejar la pelota en el centro del área. Richard Ortiz apareció para conectar de cabeza y Miguel Martínez alcanzó a contener parcialmente el remate.

En el rebote, Ortiz volvió a intentar definir y, en la disputa sobre la línea pudo empujar para el 1-1.

En los minutos finales, Guaraní intentó recomponer sus líneas con los ingresos de Jorge “Pollo” Recalde, Víctor Céspedes, Patricio Coronel y Giovanni Gómez, mientras Olimpia buscó el tanto de la remontada. Sin embargo, ninguno logró volver a quebrar el marcador.

Con los cinco minutos de adición cumplidos, Carlos Paul Benítez decretó el final del encuentro y ambos equipos terminaron repartiendo puntos en Sajonia.