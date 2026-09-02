Fútbol
02 de septiembre de 2026 a la - 17:06

Olimpia vs. Guaraní: “clásico añejo” por la fecha 7 de torneo Clausura en vivo

El Defensores del Chaco se viste de gala, a las 18:30 para albergar una nueva edición del “añejo clásico” del fútbol paraguayo entre Olimpia y Guaraní, un duelo con un contexto picante por la octava fecha del torneo Clausura 2026. Seguilo por ABC.

Por ABC Color

La gran atracción de la tarde en Sajonia pasa por el reestreno de Francisco “Chiqui” Arce en la banca aurinegro. El estratega asume un fierro caliente al convertirse en el cuarto DT de la temporada —el quinto en planilla— de un Guaraní que navega en la inestabilidad.

Del otro lado de la vereda, Olimpia pisará el césped de Sajonia entonado tras sus resonantes triunfos ante Cerro Porteño y Recoleta FC. El Expreso Decano exhibe una campaña de cuatro victorias y tres caídas, números que buscará estirar para consolidar su protagonismo en la parte alta de la tabla frente a un tradicional rival urgido de respuestas.

Olimpia vs. Guaraní: minuto a minuto en vivo

17:30 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para enfrentar a Guaraní, en el “clásico añejo”: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Esteban Matus; Fernando Cardozo, Álex Franco, Richard Sánchez y Bernardo Romeo Benítez; Franco Alfonso y Tiago Caballero. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

17:30 Guaraní, con once definido

El conductor de Guaraní, Francisco “Chiqui” Arce anuncia el siguiente once para medirse con Olimpia, en el “clásico añejo”: Miguel Martínez; Amando Méndez, Thiago Servín, Imanol Segovia y Leandro Allende; Diego Fernández, Patricio Tanda, Luis Martínez Soto y Matías López; Carlos Arrúa y Juan Manuel García. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

Olimpia vs. Guaraní, clásico añejo y atractivo

Olimpia y Guaraní protagonizarán este miércoles en Sajonia el añejo clásico, a las 18:30, que tiene como atractivo el reestreno del técnico Francisco Arce como conductor del Cacique.

Estadio Defensores del Chaco, sede del añejo clásico entre Olimpia y Guaraní.
Estadio Defensores del Chaco, sede del añejo clásico entre Olimpia y Guaraní.

La formación de Olimpia para el añejo clásico en Sajonia

Olimpia enfrenta en la tarde de este miércoles a Guaraní, en el añejo clásico a celebrarse en el Defensores del Chaco, a las 18:30. En este material les presentamos el equipo que prepara Pablo “Vitamina” Sánchez.

Bernardo Romeo Benítez Fariña (23 años), talentoso volante ofensivo de Olimpia, con el que lleva 26 partidos, un gol y ocho asistencias.
Bernardo Romeo Benítez Fariña (23 años), talentoso volante ofensivo de Olimpia, con el que lleva 26 partidos, un gol y ocho asistencias.

Olimpia vs. Guaraní: Los citados de Francisco Arce para el clásico

Guaraní enfrenta hoy a Olimpia por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. Francisco Arce, quien arranca el tercer ciclo en el Aborigen, convocó a 23 jugadores.

Matías López, futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
Matías López, futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.

Olimpia vs. Guaraní: La lista de convocados con rostros nuevos

Olimpia enfrenta hoy a Guaraní por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 del futbol paraguayo. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez convocó a 23 jugadores.

Los jugadores de Olimpia dejan el campo de juego al finalizar el primer tiempo del partido frente a Nacional por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia dejan el campo de juego al finalizar el primer tiempo del partido frente a Nacional por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.