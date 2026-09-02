Olimpia vs. Guaraní: “clásico añejo” por la fecha 7 de torneo Clausura en vivo

La gran atracción de la tarde en Sajonia pasa por el reestreno de Francisco “Chiqui” Arce en la banca aurinegro. El estratega asume un fierro caliente al convertirse en el cuarto DT de la temporada —el quinto en planilla— de un Guaraní que navega en la inestabilidad.

Del otro lado de la vereda, Olimpia pisará el césped de Sajonia entonado tras sus resonantes triunfos ante Cerro Porteño y Recoleta FC. El Expreso Decano exhibe una campaña de cuatro victorias y tres caídas, números que buscará estirar para consolidar su protagonismo en la parte alta de la tabla frente a un tradicional rival urgido de respuestas.

Olimpia vs. Guaraní: minuto a minuto en vivo

17:30 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para enfrentar a Guaraní, en el “clásico añejo”: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Esteban Matus; Fernando Cardozo, Álex Franco, Richard Sánchez y Bernardo Romeo Benítez; Franco Alfonso y Tiago Caballero. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

17:30 Guaraní, con once definido

El conductor de Guaraní, Francisco “Chiqui” Arce anuncia el siguiente once para medirse con Olimpia, en el “clásico añejo”: Miguel Martínez; Amando Méndez, Thiago Servín, Imanol Segovia y Leandro Allende; Diego Fernández, Patricio Tanda, Luis Martínez Soto y Matías López; Carlos Arrúa y Juan Manuel García. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

Olimpia vs. Guaraní, clásico añejo y atractivo

Olimpia y Guaraní protagonizarán este miércoles en Sajonia el añejo clásico, a las 18:30, que tiene como atractivo el reestreno del técnico Francisco Arce como conductor del Cacique.

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La formación de Olimpia para el añejo clásico en Sajonia

Olimpia enfrenta en la tarde de este miércoles a Guaraní, en el añejo clásico a celebrarse en el Defensores del Chaco, a las 18:30. En este material les presentamos el equipo que prepara Pablo “Vitamina” Sánchez.

Olimpia vs. Guaraní: Los citados de Francisco Arce para el clásico

Guaraní enfrenta hoy a Olimpia por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. Francisco Arce, quien arranca el tercer ciclo en el Aborigen, convocó a 23 jugadores.

Olimpia vs. Guaraní: La lista de convocados con rostros nuevos

Olimpia enfrenta hoy a Guaraní por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 del futbol paraguayo. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez convocó a 23 jugadores.