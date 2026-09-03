Inter Miami da la bienvenida al mundialista Matías Galarza

“Talento paraguayo en Miami. ¡Bienvenido, Matías!”, señala la presentación del Inter Miami en referencia a su nuevo fichaje, Matías Galarza Fonda, de 24 años, formado en Olimpia.

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El club de La Gran Manzana, en el que milita el estelar Lionel Messi, será el séptimo en la carrera del atleta, quien militó igualmente en Vasco da Gama y Coritiba de Brasil, Talleres de Córdoba y River Plate de Argentina, y Atlanta United de Estados Unidos.

Esta será la segunda experiencia del mediocampista en el gran país del Norte. La primera fue bien corta, ya que apenas pudo disputar 13 encuentros con los rojinegros de Georgia.

Por lo hecho en la reciente Copa del Mundo, daba la sensación que Galarza estaba en condiciones de dar el salto a Europa. Sin embargo, los tiempos se fueron acortando, las ventanas de pases cerrando en el Viejo Continente, por lo que va al Inter Miami, que puede servir de plataforma para dar el paso mayor, tal como lo hizo el también mundialista Diego Gómez, quien fue transferido por Las Garzas al Brighton inglés.

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La carrera profesional de Mati Galarza comprende 171 partidos y 10 goles. En la Albirroja registra 19 presentaciones, 8 en amistosos, 7 en Eliminatorias y 4 en el Mundial, señalando dos tantos, uno en el selectivo sudamericano y otro en la máximo torneo de la FIFA.