Recoleta FC vs. Cerro Porteño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño enfrenta hoy a Recoleta FC en el último partido de la fecha 8 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario de Jorge González y el Ciclón de Gustavo Costas juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Dirige Derlis López con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Recoleta FC vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora es hoy el partido?
Paraguay: 18:30 horas
Argentina: 18:30 horas
Brasil: 18:30 horas
Uruguay: 18:30 horas
Chile: 17:30 horas
Ecuador: 16:30 horas
Colombia: 16:30 horas
Perú: 16:30 horas
Venezuela: 17:30 horas
Bolivia: 17:30 horas
El Salvador: 15:30 horas
México: 15:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
Estados Unidos - Este: 17:30 horas
Inglaterra: 22:30 horas
España: 23:30 horas
Bélgica: 23:30 horas
Marruecos: 22:30 horas
Sudáfrica: 23:30 horas
Recoleta FC vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
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Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
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Recoleta FC vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
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