Javier Torrente: “Con el ánimo, las ganas y sacando puntos vamos a conseguir lo que necesitamos”

“Nosotros en este momento tenemos siete puntos en cinco partidos y no alcanza, pero con los dos entrenadores anteriores tuvieron menos de uno. Levantar el promedio es lo que buscamos, tratar de ir por esos puntos que nos hacen falta”, manifestó.

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Torrente consideró que un penal fallado en el primer tiempo pudo cambiar el desarrollo del encuentro. “Fue un primer tiempo en el que, si convertíamos el penal, nos íbamos al entretiempo 2-2 y con distinto ánimo para el segundo tiempo. El rival había tenido mejor la pelota y movilidad, pero después hizo un buen partido y nos superó en las rotaciones y los cambios de ritmo”, analizó.

El argentino destacó además la reacción de Rubio Ñu cuando el marcador ya era desfavorable. “Cuando ellos iban 4-1, nosotros aumentamos el ritmo y podríamos haber marcado algo más. Luego lo hicimos a través del penal. Fuimos más competitivos quizá en el primer tiempo y en el segundo nos costó un poquito más”, señaló.

Con el panorama cada vez más exigente, Torrente remarcó que el aspecto anímico será fundamental. “Nos apuntamos a lo anímico mucho más por encima que cualquier otra cosa. Vamos a tratar de darle el ímpetu y las energías que necesitamos”, afirmó.

El técnico sabe que el calendario que viene será complicado. “Tenemos cuatro partidos muy difíciles: Libertad, Nacional, Cerro y el puntero. Son cuatro partidos que sabemos que, en la situación en la que estamos, tenemos que rescatar puntos, pero también sabemos que son muy difíciles”, concluyó.