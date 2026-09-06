Guido González afirma que Lambaré es uno de los pocos municipios sin deudas

El candidato colorado a la intendencia de Lambaré, Guido González, sostuvo que su administración logró ordenar las finanzas de la Municipalidad y que ese resultado será determinante para que los vecinos vuelvan a depositar su confianza en él.

Durante una entrevista emitida este domingo en el programa En Detalles, González afirmó que uno de sus principales objetivos durante su gestión fue alcanzar la estabilidad económica y financiera de la comuna.

“Yo creo que logré en este periodo, apuntando a este nuevo periodo, que sí vamos a hacer grandes inversiones para la mejora de nuestras calles de la ciudad de Lambaré”, manifestó.

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Afirma que el municipio no tiene nuevas deudas

El candidato colorado aseguró que actualmente la Municipalidad de Lambaré no mantiene deudas con bancos, financieras ni cooperativas generadas durante su administración. Aclaró que todavía existen compromisos correspondientes a gestiones anteriores que deben ser cancelados.

“Desde mi administración ahora a ningún banco, a ninguna financiera, a ninguna cooperativa le debemos”, afirmó González.

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En ese contexto, comparó la situación financiera de Lambaré con la de otras ciudades y sostuvo que el municipio que administra se encuentra entre los pocos del país que están en buenas condiciones económicas.

“Uno de los pocos municipios de la República del Paraguay que no le debe ningún guaraní a nadie desde mi administración”, aseguró.

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Promete recurrir a créditos para ejecutar obras

González adelantó que, en caso de conseguir un nuevo periodo al frente de la comuna, recurrirá a créditos para financiar obras, principalmente el mejoramiento vial.

Sostuvo que la Municipalidad tiene capacidad para asumir compromisos financieros sin poner nuevamente en riesgo sus cuentas. Según explicó, el municipio podría afrontar cuotas de hasta G. 300 millones mensuales.

“Yo sé hasta cuánto la municipalidad puede pagar mensualmente. Y tampoco voy a ahogar con esos créditos”, afirmó.

El candidato sostuvo que el objetivo es utilizar la capacidad financiera recuperada para ejecutar inversiones y obras que, según dijo, la ciudad necesita.

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Rechaza que cuestionamientos afecten su candidatura

Sectores de la oposición cuestionan la gestión de González y lo acusan de supuestos hechos de corrupción. El candidato, sin embargo, rechazó las acusaciones y sostuvo que no existen elementos para responsabilizarlo.

También relativizó la posibilidad de que el escenario político nacional o la gestión de otros intendentes pueda influir en el resultado de las elecciones municipales de Lambaré.

“Yo no creo que uno pueda estirarle lo que hace bien o hace mal el gobierno. No se le va a premiar a ese intendente”, señaló.

González sostuvo que las elecciones municipales deben analizarse como una competencia local, donde los vecinos conocen directamente a los candidatos y pueden evaluar sus respectivas gestiones.

Confía en el voto de los vecinos

El candidato colorado insistió en que los habitantes de Lambaré conocen las condiciones en las que recibió la Municipalidad y comparan esa situación con el estado actual de la administración.

Afirmó que su gestión también incluyó la culminación del periodo de Armando Gómez y que lleva más de cinco años al frente de la comuna.

“El vecino lambareño sabe perfectamente cómo yo agarré la administración municipal, cómo hoy en día está la administración municipal y qué hice en este periodo”, expresó.

Finalmente, González dijo que espera que ese desempeño sea reconocido en las urnas y consideró que su capacidad para sacar adelante las finanzas municipales constituye su principal carta electoral.