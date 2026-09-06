River Plate impone autoridad ante Independiente Rivadavia de los paraguayos

El encuentro respiró aire guaraní de principio a fin, con una fuerte presencia paraguaya asentada en la columna vertebral de la visita: el zaguero central Iván Villalba, el mediocampista José Florentín y el delantero Alex Arce completaron los noventa minutos en el conjunto mendocino, siendo estos dos últimos los artífices en la jugada del descuento.

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La superioridad local se construyó con los tantos de Gonzalo Montiel —desde el punto de penal— y un inspirado Tomás Galván, quien se anotó un doblete para encarrilar el triunfo. Por la visita, el encargado de recortar distancias fue justamente el delantero compatriota Alex Arce, que no perdonó en el área rival.

¡¡LA LEPRA MENDOCINA DEL LOCO BERTI DIO PELEA EN EL MONUMENTAL!! Dos cabezazos en el área son GOL, esa ley no falla... ¡Centro de Díaz, Florentín la bajó y Alex Arce liquidó a Beltrán para el 1-2 parcial ante River! pic.twitter.com/ylABq1Livq — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2026

Con este nuevo triunfo, el segundo en fila tras el vibrante 3-2 conseguido la fecha pasada frente a Banfield —ambos ya bajo la conducción técnica de Ponzio, quien asumió en reemplazo de Eduardo ‘Chacho’ Coudet—, el conjunto de Núñez trepa hasta la novena posición de la Zona B, un grupo que comanda Argentinos Juniors.

Repaso de la octava fecha del Clausura

La jornada dominical dejó además tablas en el plato fuerte de Santa Fe: Rosario Central y Newell’s Old Boys firmaron un empate 1-1 en una nueva y sufrida edición del clásico rosarino. Por su parte, Independiente asaltó Santiago del Estero para vencer por 0-1 a Central Córdoba con solitaria anotación de Leonardo Godoy, mientras que Lanús hizo lo propio al superar por la mínima (1-0) a Defensa y Justicia gracias al tanto de Carlos Izquierdoz.

El fin de semana había arrancado con emociones fuertes el sábado: el agónico empate 2-2 de Boca Juniors en su visita a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, las ajustadas victorias por 1-0 de San Lorenzo ante Talleres de Córdoba y de Vélez Sarsfield sobre Estudiantes de La Plata, con la anotación del paraguayo Ronaldo Martínez, sumadas a los triunfos de Aldosivi (3-1 a Banfield) y Gimnasia (2-1 a Tigre).

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¡¡LLEGÓ EL GOLEADOR AL FORTÍN!! Silvero se la bajó a Ronaldo Martínez que la empujó y anotó su primer gol en Vélez para poner el 1-0 vs. Estudiantes.



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La actividad del torneo comenzó a disenarse desde el viernes con el sólido triunfo a domicilio de Sarmiento (0-2) frente a Estudiantes de Río Cuarto, acompañados por las paridades de 1-1 entre Belgrano y Huracán, y el mismo marcador entre Platense y Deportivo Riestra. La octava fecha bajará el telón este lunes con las presentaciones de los líderes que ostentaban la cima antes de arrancar la jornada: Argentinos Juniors visitando a Barracas Central e Instituto haciendo lo propio ante Unión de Santa Fe.