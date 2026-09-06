Palmeiras cede el el liderato del Brasileirão, ocupado ahora por Flamengo

El Palmeiras tropieza bajo la lluvia y cede la cima

Obligado a responder al pulso de sus perseguidores, el Palmeiras visitó al Botafogo bajo un fuerte aguacero en la capital carioca y no pudo pasar del empate sin goles (0-0). A pesar de dominar la posesión, el conjunto albiverde penó con la falta de profundidad y precisión en los metros finales, ante un rival que generó las ocasiones más claras del encuentro.

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El equipo, capitaneado con firmeza por el paraguayo Gustavo Gómez —quien disputó todo el compromiso—, contó también con la presencia de su compatriota Maurício Magalhães hasta el minuto 63, momento en el que fue reemplazado por el colombiano Jhon Arias para intentar revitalizar el ataque. Sin embargo, el cerrojo local no se rompió.

“Falta mucho todavía. Hoy hicimos un buen partido, controlamos pero no logramos hacer gol, porque lo merecíamos”, lamentó con autocrítica el capitán Gustavo Gómez tras el pitazo final.

Este resbalón cobró factura inmediata. Horas antes, el Flamengo cumplió los deberes en su visita al Remo con un ajustado 1-0, cortesía de un solitario tanto de Samuel Lino al minuto 65 —su quinto grito en las últimas seis jornadas— tras una gran asistencia del uruguayo Giorgian De Arrascaeta. Con este resultado, el vigente campeón asume la cima con 54 puntos, desplazando al Verdão a la segunda plaza con 53 unidades tras 19 jornadas de dominio.

Ahora, ambos gigantes brasileños cruzan la cordillera rumbo a Ecuador para afrontar los cuartos de final de la Copa Libertadores: el Palmeiras abrirá su serie el miércoles ante LDU, mientras que el Fla visitará un día después a Independiente del Valle. En la otra cara de la moneda, el Remo se hunde penúltimo con 23 puntos, y el Botafogo marcha decimotercero, seis unidades por encima del descenso.

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El Santos respira y el Inter se asoma al abismo

En el sur del país, el Santos —aún sin el lesionado Neymar y contando desde el arranque con el paraguayo Gustavo Caballero, quien estuvo en el campo hasta el minuto 55— se armó de valor para vencer 3-2 al Inter de Porto Alegre. El conjunto colorado, que tuvo como titular durante la primera mitad al delantero compatriota, Antonio Sanabria, sufrió un duro revés que deja contra las cuerdas al técnico uruguayo Paulo Pezzolano.

El conjunto gaúcho, golpeado anímicamente tras quedar eliminado el pasado jueves de la Copa de Brasil a manos de su archirrival Gremio, sufrió un duro revés tempranero condicionado por la expulsión de Matheus Bahia al minuto 28. El Peixe no desaprovechó la superioridad: un doblete de Gabigol (8′ y 29′, este último de penal) y un tanto del uruguayo Christian Oliva (39′) sentenciaron prácticamente el duelo antes del descanso.

Aunque el Inter reaccionó con orgullo en el complemento gracias al argentino Braian Aguirre (46′) y un penalti transformado por Bruno Henrique en los descuentos, el marcador no se movió más.

“Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, y juntos tenemos que darle la vuelta a la situación. Sé lo que es no rendirse”, reconoció con crudeza el defensa argentino Gabriel Mercado sobre la inminente salida de Pezzolano.

Con los tres puntos en el bolsillo, el Santos escala a la 12ª plaza con 32 unidades, alejándose a siete puntos de la zona roja. En contraste, el Inter se instala peligrosamente como antepenúltimo con 25 puntos, a tres de la salvación y con un panorama sumamente turbulento.