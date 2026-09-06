Sportivo Trinidense vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo Trinidense y Olimpia disputan hoy la fecha 9 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. La “Cruz amarilla” de José Gabriel Arrúa y el “Franjeado” de Pablo “Vitamina” Sánchez juegan a las 10:00, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Dirige Derlis López con VAR de José Natanael Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Trinidense vs. Olimpia: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 10:00 horas

Argentina: 10:00 horas

Brasil: 10:00 horas

Uruguay: 10:00 horas

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Chile: 09:00 horas

Ecuador: 08:00 horas

Colombia: 08:00 horas

Perú: 08:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

Bolivia: 09:00 horas

El Salvador: 07:00 horas

México: 07:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 06:00 horas

Estados Unidos - Este: 09:00 horas

Inglaterra: 14:00 horas

España: 15:00 horas

Bélgica: 15:00 horas

Marruecos: 14:00 horas

Sudáfrica: 15:00 horas

Sportivo Trinidense vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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