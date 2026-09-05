Operación Drop: quiénes son los detenidos y qué incautararon las autoridades en Guarambaré

Este sábado, la ciudad de Guarambaré fue el escenario de una fuerte ofensiva contra el tráfico de drogas en el marco de la denominada Operación Drop. La intervención, que arrancó poco antes del mediodía, tuvo como objetivo central desbaratar los focos de distribución de estupefacientes que operaban de manera coordinada en distintos puntos estratégicos del municipio.

Los allanamientos simultáneos se enfocaron en cinco viviendas específicas, logrando sorprender a los presuntos implicados. Las acciones operativas se realizaron en el marco de una investigación por transgresión a la Ley N.º 1340/88, normativa que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas en territorio paraguayo.

¿Quiénes don los detenidos?

Durante el desarrollo del procedimiento, los agentes lograron la detención de cuatro hombres mayores de edad que se encontraban en los recintos allanados. Los sospechosos fueron identificados como Efraín Osvaldo Verón Yahari (30), César Armando Fretez Ramírez (36) y Braian Imanol Verón Vargas (25),quienes hasta el momento no contaban con antecedentes penales.

Sin embargo, el cuarto detenido, Mauricio Gabriel Moisés Aranda Gómez (28), cuenta con un importante historial delictivo. Según los registros policiales, Aranda Gómez ya tiene antecedentes por robo agravado en los años 2014 y 2019, reducción en 2018, y tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes en el año 2022, lo que lo posiciona como una pieza relevante dentro de esta investigación criminal.

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Millonarias incautaciones: drogas, armas y logística

En cuanto a las evidencias, los agentes antidrogas sacaron de circulación una importante cantidad de narcóticos listos para su venta. En total, se incautaron más de 1,4 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que fraccionados equivaldrían a más de 6.200 dosis para el narcomenudeo; alrededor de un kilogramo de marihuana y 110 gramos de cocaína tipo crack, que representan cientos de dosis adicionales.

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La estructura logística de esta presunta red también sufrió un golpe considerable. Las autoridades decomisaron un arsenal compuesto por dos escopetas calibre 12, un revólver, una pistola de aire comprimido y municiones varias. Además, confiscaron dos automóviles (un Toyota Auris y un Toyota Vitz), dos motocicletas, trece teléfonos celulares, balanzas de precisión y más de G. 16.440.000 en dinero en efectivo, presumiblemente producto de la venta de drogas.

De acuerdo con lo señalado por los intervinientes, el golpe económico asestado a la estructura, “superaría fácilmente” el millón de dólares.

El equipo detrás de la Operación Drop

El trabajo de inteligencia táctica fue ejecutado por el personal del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional, con el apoyo de fuerzas especiales de la Agrupación FOPE y la Agrupación Especializada.

El procedimiento estuvo bajo la dirección de los agentes fiscales antidrogas Ranulfo Arnaldo Venialgo, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor y Rodrigo Espínola, con autorización del juez penal de garantías especializado, Rodrigo Duré.

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