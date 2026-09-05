Eduardo Lesdesma: “Creo estar en la punta es un tema también de acostumbrarse”

Ante la consulta sobre la gestión de la ansiedad y la presión que implica liderar el campeonato, el estratega fue tajante: “Sí, creo estar en esta posición es un tema también de acostumbrarse, el estar en la punta. Nosotros hoy teníamos que sostener, era un partido importante. Mañana están los rivales directos que juegan entre ellos, seguramente alguno perderá puntos ahí, pero era muy importante que nosotros terminemos el día de hoy punteros para, a partir de ahí, descansar y dejarle también esa responsabilidad a todos los que juegan mañana”.

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Ledesma reconoció que el factor emocional juega un papel determinante, especialmente cuando el marcador se pone a favor y afloran los fantasmas de partidos anteriores donde se escaparon puntos de manera agónica: “Y obviamente que la ansiedad juega un poco; sobre todo creo que cuando empezamos a ponernos en el marcador arriba, es algo que tenemos que corregir y mejorarlo: esa ansiedad tenemos que transmitirlo al rival. Pero obviamente hay dos o tres partidos que nos empataron sobre la hora, creo que eso también nos juega en contra porque, quieras o no, inconscientemente te juega el temor, el temor de que te vuelvan a empatar”.

El técnico profundizó en cómo esas experiencias previas condicionan el posicionamiento en el campo durante los minutos finales: “Vos, inconscientemente, vas hacia tu arco, retrocedes mucho; a veces necesitas sostener al rival más alto para que no se venga mucho y, bueno, hoy San Lorenzo nos cargó por momentos, nos pasó con Trinidense, nos pasó con Ameliano también allá en Villeta, el otro día con Luqueño también que al final, cuando podíamos haber terminado 3-1, nos terminaron en el 2-2”.

Con la vista puesta en lo que viene, el cuerpo técnico confía en que una semana larga de entrenamientos servirá para pulir errores, recuperar efectivos y consolidar el rendimiento del puntero: “Entonces eso te juega también en la cabeza, te juega en la mente, y era importante hoy sostener ese 2-1. Y bueno, creo que eso seguramente con el trajín de los partidos... Tenemos una semana normal, por suerte también vamos a poder recuperar gente, vamos a poder trabajar un poco más, cosa que no lo estábamos pudiendo hacer bien por la seguidilla de partidos, y eso también nos va a dar otro aire para poder trabajar algunos detalles que necesitamos corregir para llegar mejor a los partidos”.