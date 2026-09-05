Hombre muere a machetazos tras pelea con su sobrino en Ciudad del Este

La víctima fue identificada como Abel Encina Ovelar (50), quien residía en el lugar con su sobrino Jhonatan Daniel Encina Ovelar (29).

Según datos, Abel llegó a la vivienda a las 07:30 aproximadamente de este sábado, a bordo de un camión que transportaba escombros. Poco después, habría despertado a su sobrino para pedirle que lo ayudara, lo que derivó una discusión entre ambos.

Durante la pelea, ambos dos resultaron con cortes en distintas partes del cuerpo y las heridas que presentaban en las manos hacen presumir a los investigadores que también se habría producido un forcejeo por el arma.

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Nelson Encina, hermano del fallecido, manifestó que Abel habría iniciado el ataque contra su sobrino y que este supuestamente se habría defendido. En esas circunstancias, Jhonatan habría causado varias heridas a su tío, quien terminó desplomándose y murió en el baño de la vivienda. El cuerpo presentaba múltiples heridas, principalmente en la cabeza, el rostro y las manos.

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Sobrino quedó internado

Tras la pelea, Jhonatan salió de la casa y permaneció sentado en la vereda, todavía con el machete en su poder. Posteriormente, familiares lo trasladaron hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, debido a las heridas que presentaba. Allí confesó que mató a su tío, por lo que ingresaron al baño y encontraron sin vida a Abel.

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Nelson Encina dijo que su sobrino tiene un diagnóstico de esquizofrenia a raíz del problema de adicción.

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