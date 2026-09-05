Nueva acusación contra Miguel Prieto, ahora por supuesto desvío en construcción de hospital

Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio Corbeta Dinamarca, presentaron la acusación contra el exjefe comunal Miguel Prieto Vallejos en calidad de autor del hecho punible de lesión de confianza, supuestamente cometido a través de un esquema irregular que habría provocado un millonario perjuicio patrimonial a las arcas de la municipalidad esteña.

En el mismo requerimiento también fueron acusados, en calidad de cómplices, Sebastián Martínez Insfrán, quien según el documento fiscal, tenía el cargo de director dentro de la comuna; así como la concejal Valeria Fabiana Romero Escobar. Ambos desde los lugares que desempeñaban dentro de la estructura municipal y del Consejo Local de Salud, prestaron aportes concretos que facilitaron la realización del hecho principal atribuido a Miguel Prieto Vallejos, reza el escrito fiscal.

Según sostiene el documento del Ministerio Público, entre los años 2019 y 2022 el entonces intendente decidió transferir la suma total de G. 11.295.555.300 al Consejo Local de Salud. Estos recursos, provenientes del cobro de dársenas, alquileres y cánones de la terminal de ómnibus, debían invertirse en la compra de equipos, insumos médicos y en mejoras de la infraestructura edilicia del Hospital Regional de Ciudad del Este.

La investigación determinó que el Consejo Local de Salud, presidido por Walter García, omitió los mecanismos específicos de planificación, contratación y fiscalización exigidos para la inversión en obras. Mediante este procedimiento al margen del escrutinio, procedieron a la adjudicación y firma de ocho contratos a favor de las empresas constructoras SERVMAQ y M&M CONSTRUCTORA.

Posteriormente, las verificaciones detectaron diferencias significativas entre los millonarios montos que el municipio pagó y los trabajos efectivamente ejecutados en las dependencias del centro médico. De acuerdo con el peritaje de la Fiscalía, la falta de control adecuado, la ausencia de contraprestación efectiva y el pago de obras no certificadas ocasionaron un menoscabo económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276.

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Prieto ya enfrenta juicio por caso “Tía Chela”

Cabe recordar que Miguel Prieto ya se encuentra afrontando en la actualidad un juicio oral y público por otra causa penal por presunta corrupción, conocida comúnmente como el “caso Tía Chela”. En este proceso, iniciado tras múltiples denuncias y retrasos, el exintendente y otras 10 personas de su administración enfrentan cargos por presunta lesión de confianza y asociación criminal.

La acusación fiscal señala un supuesto direccionamiento y compras sobrefacturadas en la adquisición de 25.000 kits de alimentos, adjudicados por la vía de la excepción al autoservicio Tía Chela, los cuales debían ser distribuidos a las familias de escasos recursos durante la pandemia del covid-19.

El juicio comenzó el pasado 31 de agosto y prosigue este lunes 7 de septiembre desde la 8:00 con el análisis de los incidentes planteados, tanto por el Ministerio Público, como por las defensas de los acusados. Está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrados por Ana Rodríguez Brozón (presidenta), Yolanda Morel y Karina Cáceres

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