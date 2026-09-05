Ministro Giménez asegura que el Gobierno envía mensaje de “no más impuestos”

“El gobierno habla de no más impuestos, sino acompañar al sector productivo”, pronunció el titular de la cartera de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, durante el acto de inauguración de la primera edición de la Expo Concepción.

“Ese es el mensaje del Ejecutivo, solo un país que necesita trabajar, producir más, acompañar el esfuerzo cotidiano de hombres y mujeres que hacen posible que sigamos creciendo”, sostuvo el ministro Giménez.

En tanto el vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Mario Lino Apodaca, señaló que desde el gremio la que representa se reafirma el compromiso con esta región -norte del país- y con sus productores.

“Vamos a defender la seguridad, la propiedad privada, la sanidad animal, la transparencia de los mercados y la libertad de producir. Queremos un Paraguay donde producir sea una actividad previsible, donde el esfuerzo encuentre recompensa”, afirmó.

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Por su lado, el presidente de la ARP, regional Concepción, Luis Villalba Alvarenga y la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR-HC), recordaron a los secuestrados Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis.

Expo Concepción

Esta muestra se viene desarrollando desde el lunes 31 de agosto último en el campo de exposiciones Nanawa, situado a 2,5 kilómetros al este de la capital del primer departamento. La clausura está prevista para este domingo 6 de septiembre.

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