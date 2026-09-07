Fútbol
07 de septiembre de 2026 a la - 08:18

Cerro Porteño vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

El argentino Pablo Vegetti (d), futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
El argentino Pablo Vegetti (d), futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.Fernando Romero

Cerro Porteño y Nacional disputan el clásico de Barrio Obrero por la fecha 9 del torneo Clausura 2026. Conozca la hora del partido y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño enfrenta hoy a Nacional por la fecha 9 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. En el clásico de Barrio Obrero, el Ciclón de Gustavo Costas y el Tricolor de Víctor Bernay juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Nacional: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Cerro Porteño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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