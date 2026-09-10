Árbitros confirmados para la décima fecha del Torneo Clausura 2026

La emoción comenzará este viernes con el choque que garda relación con la parte alta de la clasificación. El solitario líder y único invicto del torneo, el Sportivo 2 de Mayo, recibirá en su reducto a su inmediato perseguidor, Libertad, que se encuentra a solo dos puntos de distancia. Las pulsaciones estarán al máximo bajo la conducción arbitral principal de Derlis López, mientras que José Méndez estará al mando de la tecnología VAR.

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El plato fuerte del fin de semana llegará el sábado en el estadio Defensores del Chaco, donde Guaraní ejercerá de local para recibir a Cerro Porteño en un clásico moderno que promete emociones. El arbitraje de este choque estará a cargo de David Ojeda, secundado desde la cabina del VAR por Carlos Figueredo.

La acción de los grandes continuará el domingo en Sajonia. Olimpia saltará al terreno de juego para medirse ante el Sportivo Luqueño buscando afianzar su protagonismo en el campeonato. Para este compromiso, la dirección arbitral recaerá sobre el juez mundialista Juan Gabriel Benítez, quien contará con el respaldo de José Armoa en el área del VAR.

Los partidos de mañana

Sportivo San Lorenzo vs. Ameliano

Estadio: Arsenio Erico.

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Hora: 16:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: José Cuevas y Derlys González.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Eduardo Britos.

Sportivo 2 de Mayo vs. Libertad

Estadio: Río Parapití.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Milcíades Saldívar y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: José Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Cartelera del sábado

Guaraní vs. Cerro Porteño

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 16:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Britos y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Ricardo Grégor.

Hora: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Carmelo Candia.

El domingo se completa la décima

Olimpia vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 16:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Luis Onieva.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: José Armoa.

AVAR: Héctor Balbuena.

Rubio Ñu vs. Nacional

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milcíades Saldívar.