La lista de viajeros de Libertad a Pedro Juan Caballero con bajas

Libertad viaja en vuelo chárter al Departamento de Amambay para disputar la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Gumarelo visita al 2 de Mayo en un duelo que enfrenta al puntero y al escolta: el partido es el viernes 11, a las 18:30, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

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Nelson Haedo Valdez convocó a 24 jugadores: la lista tiene varias ausencias. Entre los elegidos por el entrenador paraguayo no está Lucas Sanabria, quien había ingresado en el segundo tiempo del triunfo 4-2 sobre Rubio Ñu en La Huerta. Otra baja es Joaquín Bogarín, quien fue convocado a la selección paraguaya Sub 20 para los Juegos Odesur.

Por su parte, Nicolás Freire continúa al margen a causa de una lesión. El defensor argentino jugó por última vez eb la derrota 3-0 ante Nacional en el Arsenio Erico por la fecha 8: fue titular y salió reemplazado en el entretiempo por Gilberto Flores. Luego, estuvo fuera contra el Albiverde. En el semestre, el refuerzo ex Independiente, suma 6 partidos.

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