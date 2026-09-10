Libertad
10 de septiembre de 2026 a la - 15:18

La lista de viajeros de Libertad a Pedro Juan Caballero con bajas

Los jugadores de Libertad celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 9 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Libertad celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 9 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Silvio Rojas, ABC Color

Libertad reveló la nómina de convocados de Nelson Haedo Valdez para el encuentro frente a 2 de Mayo.

Por ABC Color

Libertad viaja en vuelo chárter al Departamento de Amambay para disputar la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Gumarelo visita al 2 de Mayo en un duelo que enfrenta al puntero y al escolta: el partido es el viernes 11, a las 18:30, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

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Nelson Haedo Valdez convocó a 24 jugadores: la lista tiene varias ausencias. Entre los elegidos por el entrenador paraguayo no está Lucas Sanabria, quien había ingresado en el segundo tiempo del triunfo 4-2 sobre Rubio Ñu en La Huerta. Otra baja es Joaquín Bogarín, quien fue convocado a la selección paraguaya Sub 20 para los Juegos Odesur.

Los jugadores de Libertad celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 9 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Libertad celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 9 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

Por su parte, Nicolás Freire continúa al margen a causa de una lesión. El defensor argentino jugó por última vez eb la derrota 3-0 ante Nacional en el Arsenio Erico por la fecha 8: fue titular y salió reemplazado en el entretiempo por Gilberto Flores. Luego, estuvo fuera contra el Albiverde. En el semestre, el refuerzo ex Independiente, suma 6 partidos.

Libertad: La lista de viajeros a Pedro Juan Caballero

  1. Rodrigo Morínigo
  2. Ángel González
  3. Víctor Rojas
  4. Alan Benítez
  5. Robert Rojas
  6. Elías Díaz
  7. Néstor Giménez
  8. Gilberto Flores
  9. Thiago Fernández
  10. Alexis Fretes
  11. Thiago Vera
  12. Álvaro Campuzano
  13. Agustín Manzur
  14. Christian Martínez
  15. Amín Molinas
  16. Iván Franco
  17. Federico Carrizo
  18. Elvio Vera
  19. Rodrigo Villalba
  20. Marcelo Fernandez
  21. Pablo Villalba
  22. Iván Ramírez
  23. Gustavo Aguilar
  24. Luciano Nequecaur