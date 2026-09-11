Ameliano y San Lorenzo se enfrentan en La Visera

El décimo capítulo del Clausura 2026 se abre este viernes con el enfrentamiento entre Ameliano y San Lorenzo, a cumplirse en La Visera de Barrio Obrero, a las 16:00.

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La V azulada es favorita a quedarse con los puntos en juego, por su potencial y la mala campaña del adversario, que está prácticamente condenado al descenso.

Este choque inicialmente fue marcado para La Fortaleza de Villeta, pero al final la sede fue modificada debido a que en el escenario de la compañía Naranjaisy se viene construyendo un sector de las tribunas y las obras aún no están terminadas.

La campaña del equipo de Roberto Nanni contempla tres victorias, cuatro empates y dos derrotas, mientras que el pobre registro del Rayadito es de una igualdad y ocho descalabros.

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En el torneo Apertura, Ameliano le ganó los dos juegos a San Lorenzo. En la primera fecha fue por 1-0, mediante del gol de penal de Elvio Vera, actualmente en Libertad. En la segunda, el triunfo albiazul fue por 2-1, en la Ciudad Universitaria, con conversiones de Elvio Vera y Cristhian Ocampos. En tanto albirrojo había sido registrado por Luis Fernando Cáceres.

San Lorenzo tiene 96 años de vida institucional y acumula 34 temporadas en la división de Honor. Ameliano se fundó hace 90 años y lleva exactamente un lustro en el círculo privilegiado.