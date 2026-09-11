Sportivo Ameliano vs. San Lorenzo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo Ameliano y San Lorenzo disputan hoy el primer partido de la fecha 10 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. La V Azulada de Roberto Nanni y el Rayadito de Pablo Fornasari juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Ameliano vs. San Lorenzo: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 16:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- El Salvador: 13:00 horas
- México: 13:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
- Estados Unidos - Este: 15:00 horas
- Inglaterra: 20:00 horas
- España: 21:00 horas
- Bélgica: 21:00 horas
- Marruecos: 20:00 horas
- Sudáfrica: 21:00 horas
Sportivo Ameliano vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo Ameliano vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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