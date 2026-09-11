Fútbol
11 de septiembre de 2026 a la - 03:51

Sportivo Ameliano vs. San Lorenzo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

El argentino Andrea Falabella, futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
El argentino Andrea Falabella, futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.@ClubSpAmeliano

Sportivo Ameliano y San Lorenzo abren hoy la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Ameliano y San Lorenzo disputan hoy el primer partido de la fecha 10 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. La V Azulada de Roberto Nanni y el Rayadito de Pablo Fornasari juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano vs. San Lorenzo, por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Ameliano vs. San Lorenzo, por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano vs. San Lorenzo: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 16:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Brasil: 16:00 horas
  • Uruguay: 16:00 horas
  • Chile: 15:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Perú: 14:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
  • Bolivia: 15:00 horas
  • El Salvador: 13:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 15:00 horas
  • Inglaterra: 20:00 horas
  • España: 21:00 horas
  • Bélgica: 21:00 horas
  • Marruecos: 20:00 horas
  • Sudáfrica: 21:00 horas

Sportivo Ameliano vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Ameliano vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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