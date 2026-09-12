Recoleta FC y Trinidense cierran la jornada sabatina en busca de oxígeno

El “Canario” busca la recuperación

Recoleta FC atraviesa un momento sumamente delicado y de turbulencia futbolística. Los estragos de su histórica y desgastante primera aventura continental —donde culminó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Boca Juniors— parecen haber dejado secuelas profundas.

El “Canario” no logra hallar el rumbo ganador y arrastra una pesada mochila de cinco derrotas al hilo en el plano doméstico, cifra que asciende a siete caídas si se contabiliza la serie internacional ante el gigante argentino. Esta crisis de resultados lo relega al penúltimo escalón de la tabla de posiciones, superando únicamente al Sportivo San Lorenzo, un panorama alarmante que lo obliga a mirar de reojo la siempre temida zona roja de la tabla de promedios.

La “Cruz Amarilla” quiere reenfocar el compás

En la vereda de enfrente, el Sportivo Trinidense tampoco llega con un margen de tranquilidad. Tras un arranque furioso y de ensueño en el que firmó un puntaje ideal durante las primeras tres jornadas, la producción del equipo decayó drásticamente: en sus últimas seis presentaciones apenas pudo cosechar una solitaria victoria (registrada en la octava fecha frente a Sportivo Ameliano), sumando además dos empates y tres derrotas que frenaron en seco sus aspiraciones.

Consciente de que el panorama, la “Cruz Amarilla” comandada por José Gabriel Arrúa tiene el Clausura como único horizonte disponible, tras haber sufrido la prematura eliminación en la Copa Paraguay a manos de Sol de América (de la División Intermedia). Bajo este escenario, el gran objetivo de los de Santísima Trinidad radica en sumar la mayor cantidad de puntos para escalar posiciones y abrochar un boleto internacional mediante la tabla acumulativa.