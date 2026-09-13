El Expreso no afloja: Olimpia goleó 3-0 a Sportivo Luqueño en Sajonia

Olimpia derrotó con autoridad 3-0 a Sportivo Luqueño en el Defensores del Chaco, por la décima fecha del torneo Clausura 2026. Richard Ortiz abrió el camino con un golazo y Bernardo Romeo Benítez y Fernando Cardozo completaron la goleada para un Decano que sigue escalando en la tabla.

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El conjunto dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez dominó buena parte del encuentro y encontró la ventaja sobre el cierre de la primera etapa. Después de un comienzo con dominio territorial, pero sin demasiada profundidad, el Decano logró romper el cero a los 40 minutos.

La acción comenzó con una combinación por el sector derecho que terminó en los pies de Eduardo Delmás, quien descargó hacia Richard Ortiz. El capitán franjeado tomó el balón en las inmediaciones del área y sacó un potente zurdazo que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Francisco Mongelós. Un verdadero golazo para abrir el camino de la victoria.

Luqueño intentó mantenerse en partido, pero Olimpia aprovechó nuevamente una de sus aproximaciones antes del descanso. A los 44 minutos, una proyección de Raúl Cáceres terminó en un centro al segundo palo. Delmás apareció para rematar y, tras el despeje de Miguel Barreto sobre la línea, el rebote quedó servido para Bernardo Romeo Benítez, quien definió con potencia para establecer el 2-0.

Con la ventaja, el Decano manejó el partido durante la segunda etapa y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Luqueño buscó reaccionar con variantes ofensivas, pero no consiguió encontrar los caminos para inquietar seriamente a Gastón Olveira.

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Olimpia, en cambio, esperó su oportunidad para sentenciar el partido. A los 77 minutos llegó el tercero en una gran acción colectiva. Olveira inició la jugada con un envío largo, Gabriel Ávalos ganó la disputa y permitió que Franco Alfonso avanzara por la derecha. El atacante llegó hasta el fondo y envió un pase atrás para Fernando Cardozo, quien controló y sacó un remate de derecha para colocar el definitivo 3-0.

En el tramo final, Sánchez movió el banco para administrar la ventaja y asegurar una victoria que terminó siendo categórica. Luqueño sufrió además la lesión de Lucas Morales, quien debió abandonar el campo de juego.

Con el pitazo final de Juan Gabriel Benítez, Olimpia celebró una goleada que fortalece su campaña y le permite seguir acercándose a los puestos de arriba. El Expreso vuelve a tomar velocidad y mantiene firme su marcha en el Clausura.