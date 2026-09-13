Fútbol
13 de septiembre de 2026 a la - 14:06

Olimpia vs. Luqueño: décima ronda del Clausura 2026 en vivo

Olimpia enfrenta esta tarde al Sportivo Luqueño a las 16:00 en el estadio Defensores del Chaco. El compromiso de primer turno de la cartelera dominical, es parte de la décima fecha del torneo Clausura 2026. Seguilo por ABC.

Por ABC Color

El Decano llega entonado tras superar por 2-1 a Trinidense. Con la mira puesta en acortar distancia frente al puntero Libertad, el técnico Pablo “Vitamina” Sánchez apostará por la base que viene repitiendo. Aunque los franjeados ya abrocharon su boleto a la Copa Libertadores 2027 tras coronarse en el Apertura, la exigencia histórica no negocia otra cosa que pelear el bicampeonato.

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Del otro lado de la vereda, el panorama es sombrío. El “Chanchón” de Hernán Rodrigo López arriba golpeado tras caer por el mismo marcador (2-1) ante Ameliano en la jornada pasada. La urgencia apremia a los auriazules, que navegan en una zona delicada de la tabla de promedios, donde cada punto vale la permanencia en la máxima categoría del fútbol paraguayo.

Olimpia vs. Luqueño: décima ronda del Clausura 2026 en vivo

Olimpia vs. Luqueño, la propuesta dominical de primer turno

Olimpia y Sportivo Luqueño se enfrentan en la tarde de este domingo en Sajonia, a las 16:00, por la décima ronda del campeonato Clausura 2026.

Estadio Defensores del Chaco con gradas rojo, blanco y azul. Campo de juego bien mantenido y cielo parcialmente nublado.
Estadio Defensores del Chaco, sede del partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño, previsto para las 16:00.

Olimpia, con una sola variante para el duelo contra Luqueño

Olimpia enfrentará este domingo al Sportivo Luqueño en Sajonia, a las 16:00. El entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez prepara una sola modificación con relación al equipo que viene de vencer a Trinidense por 2-1.

Raúl Alejandro Cáceres Bogado (34 años), futbolista de Olimpia.
Raúl Alejandro Cáceres Bogado (34 años), futbolista de Olimpia.

Luqueño, con la necesidad de puntuar contra Olimpia

El Sportivo Luqueño afrontará el partido del domingo contra Olimpia bajo presión, debido a su bajo promedio. El duelo se disputará en el Defensores del Chaco, a las 16:00.

El uruguayo Lucas Nahuel Morales Burruzo (26 años) se destaca en Sportivo Luqueño más por su empuje que su capacidad de marca. En la reciente caída contra Ameliano cometió un error que terminó en el segundo gol de Cristhian Ocampos (2-1).
El uruguayo Lucas Nahuel Morales Burruzo (26 años) se destaca en Sportivo Luqueño más por su empuje que su capacidad de marca. En la reciente caída contra Ameliano cometió un error que terminó en el segundo gol de Cristhian Ocampos (2-1).

Árbitros confirmados para la décima fecha del Torneo Clausura 2026

La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer las designaciones arbitrales para la décima fecha del Torneo Clausura 2026, una ronda que arrancará este viernes con un enfrentamiento entre el líder y su más inmediato perseguidor.

Juan Gabriel Benítez, arbitrará el duelo entre Olimpia y Sportivo Luqueño este domingo en Sajonia.
Juan Gabriel Benítez, arbitrará el duelo entre Olimpia y Sportivo Luqueño este domingo en Sajonia.

Olimpia recupera dos piezas para el duelo del domingo ante Luqueño

Olimpia se prepara para medirse con el Sportivo Luqueño, en el duelo marcado para el domingo, a las 16:00 en el estadio Defensores del Chaco, un choque para el que el entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez recupera una pieza en la zona medular y otra ofensiva.

El mediocampista argentino de Olimpia, Juan Fernando Alfaro vuelve a estar a disposición de Pablo "Vitamina" Sánchez tras superar la lesión muscular.
El mediocampista argentino de Olimpia, Juan Fernando Alfaro vuelve a estar a disposición de Pablo "Vitamina" Sánchez tras superar la lesión muscular.

Olimpia cuestiona el criterio de la Albirroja Sub 20 por la baja de Eduardo Delmás

La convocatoria de Eduardo Delmás a la selección paraguaya Sub 20 ha generado disconformidad en Olimpia. Mientras el combinado juvenil se prepara para afrontar los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 —que se disputarán entre el 12 y el 26 de septiembre—, en el club franjeado existe malestar porque consideran que la decisión del cuerpo técnico nacional no aplicó un criterio equitativo en comparación con sus rivales directos.

El talentoso mediapunta de Olimpia, Eduardo Andrés Delmás Schaerer (19 años), celebra un tanto que marcó en el Superclásico ante Cerro Porteño.
El talentoso mediapunta de Olimpia, Eduardo Andrés Delmás Schaerer (19 años), celebra un tanto que marcó en el Superclásico ante Cerro Porteño.