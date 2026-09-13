Nacional gana con lo justo, escala y complica la estadía Rubio Ñu en la élite

El primer tiempo ofreció un desarrollo chato y deslucido, con ambos arqueros convertidos en espectadores de un encuentro carente de emociones. Las escasas aproximaciones al área rival se diluyeron rápido por la falta de precisión, profundidad e ideas claras en los metros finales, al punto de que ninguno logró hilvanar jugadas de peligro real. La fricción constante en el mediocampo y las imprecisiones marcaron el ritmo de un partido que terminó aburriendo a los presentes en las gradas.

Dentro de ese panorama gris, Nacional intentó asumir el protagonismo, pero la cautelosa postura táctica planteada por Javier Torrente neutralizó cualquier iniciativa tricolor. El dispositivo defensivo de Rubio Ñu, estructurado con una sólida línea de cinco, maniató las habituales proyecciones por las bandas de Orlando Gaona Lugo y Josué Colmán, al tiempo que secó el juego aéreo destinado a la referencia de área, Hugo Adrián Benítez.

El áspero trámite no tuvo nada que ver con las condiciones del campo de juego, que lució un impecable gramado acorde para la práctica del buen fútbol. La primera mitad contó con una sola acción real de riesgo, gestada en los primeros compases mediante una incursión ofensiva por izquierda de Carlos Giménez. Su centro al primer poste encontró a Estiven Pérez, quien se anticipó a Mauro Coronel para conectar un cabezazo que pasó a centímetros del poste derecho de Santiago Rojas, agitando las redes pero por la parte exterior.

El complemento inició con la misma tónica. De nuevo en los minutos iniciales Rubio Ñu inquietó a través de Carlos Giménez, quien envió un centro rasante conectado por Estiven Pérez y desviado en el trayecto por Rodrigo Melgarejo —ingresado por el lesionado Thomas Gutiérrez—, haciendo que el balón se perdiera a centímetros del poste izquierdo de «Kili» Rojas. Por su parte, el «Tricolor» mejoró levemente su semblante ofensivo con el ingreso de Hugo Iván Valdez, aunque entre imprecisiones y fueras de juego, el peligro continuó siendo una amenaza lejana.

Sin embargo, llegando al último cuarto de hora, el conjunto dirigido por Víctor Bernay encontró el tanto del desnivel. La jugada nació de una buena acción colectiva, que inició con la conducción de Josué Colmán, quien prolongó el avance hacia la derecha para la posición de Hugo Adrián Benítez; este levantó la cabeza y divisó en la medialuna del área a Hugo Iván Valdez, quien recibió el pase rasante y, abriendo la cara interna del pie derecho, acomodó el esférico junto al palo izquierdo de Franco Frágueda.

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Era un premio excesivo para un partido que parecía condenado al empate sin goles y que prácticamente pedía una genialidad para romperse. Inmediatamente después del golpe recibido, el dueño de casa estuvo a punto de empatar con un centro desde la derecha de Brian Blasi que Estiven Pérez peinó en el primer poste, dejándole el gol servido a William Mendieta en el segundo poste; sin embargo, el rápido achique de Santiago Rojas evitó la caída de su arco al tapar el remate a quemarropa con el rostro.