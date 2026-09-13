Rubio Ñu y Nacional miden fuerzas en La Arboleda

El estadio La Arboleda albergará el enfrentamiento dominical entre Rubio Ñu y Nacional, marcado para las 18:30, por la décima fecha del torneo Clausura.

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Al Laureado le está costando alcanzar un rendimiento que le permita encadenar buenos resultados para abandonar la incómoda zona roja del descenso.

La Academia viene demostrando un buen nivel, al margen de la reciente caída contra Cerro Porteño en La Nueva Olla, en un choque en el que desplegó un sistema defensivo, teniendo todos los elementos para practicar un juego más ofensivo.

Los albiverdes deberán emplearse a fondo para dejar los puntos en casa en la lucha por la permanencia en la máxima categoría. Cuentan con la dirección técnica del argentino Javier Torrente, el tercer orientador de la temporada, después de Gustavo Eliseo Morínigo y Felipe Giménez “Felipep”.

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Una propuesta más que atractiva entre elencos con distintos objetivos. Rubio Ñu tiene la misión de seguir en el círculo privilegiado, mientras que Nacional apunta a objetivos superiores, el título o la clasificación a un certamen internacional, preferentemente la Copa Libertadores.

En el torneo Apertura, los tricolores ganaron por 1-0 en la primera rueda, mediante la anotación de Juan Danilo Santacruz, actualmente en el Madura United de Indonesia. En la segunda se dio un empate de 1-1, con goles de Mauricio Cabrera, para los de Barrio Obrero, y de Estiven Pérez, de penal, para los de Trinidad.