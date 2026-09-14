La fecha 11: Cuándo juega el puntero y a qué rivales enfrentan Olimpia y Cerro Porteño

El torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo finalizó el domingo la décima fecha. El segundo certamen de Liga de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) tiene definido el próximo capítulo: la undécima ronda, la última de la primera rueda.
Del top cinco de la tabla de posiciones, divididos en 5 puntos, el primero en jugar es Sportivo Trinidense. El Triki, quinto con 17 unidades, recibe a Guaraní el viernes a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Martín Torres de la ciudad de Asunción.
En el mismo día, pero desde las 18:30, chocan el cuarto y el segundo de la clasificación: Nacional de Víctor Bernay, que suma 18 unidades, recibe al 2 de Mayo de Eduardo Ledesma, que quedó con 21, en el Arsenio Erico de Asunción.
¿Cuándo juega el puntero Libertad y a qué rival enfrenta en la fecha 11?
El sábado es el turno del actual puntero, que dependiendo de los resultados, puede extender la diferencia o en recuperar el liderato. Libertad, primero con 22 puntos, recibe al Sportivo Ameliano de Roberto Nanni: es a las 16:00 en La Huerta. Luego, Cerro Porteño es local de Rubio Ñu, a las 18:30, en La Nueva Olla.
Por último, Olimpia, tercero con 19 unidades, es visitante de San Lorenzo, que está muy cerca de perder la categoría, en el Erico Galeano de Capiatá. A pesar de la programación, el Decano desea el cambio de escenario por las malas condiciones del campo. El duelo, con la modificación a confirmar, comienza a las 16:00.
Torneo Clausura 2026: El fixture de los partidos de la undécima fecha
Viernes 18 de setiembre
- Sportivo Trinidense vs. Guaraní: 16:00, Martín Torres
- Nacional vs. 2 de Mayo: 18:30, Arsenio Erico
Sábado 19 de setiembre
- Libertad vs. Sportivo Ameliano: 16:00, La Huerta
- Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: 18:30, La Nueva Olla
Domingo 20 de setiembre
- San Lorenzo vs. Olimpia: 16:00, Erico Galeano
- Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC: 18:30, Luis Salinas