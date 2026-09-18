Sportivo Trinidense vs. Guaraní: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo Trinidense y Guaraní disputan hoy el primer partido de la fecha 11 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Triki de José Arrúa y el Aborigen de Francisco Arce juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Martín Torres de la ciudad de Asunción. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Trinidense vs. Guaraní: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 16:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- El Salvador: 13:00 horas
- México: 13:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
- Estados Unidos - Este: 15:00 horas
- Inglaterra: 20:00 horas
- España: 21:00 horas
- Bélgica: 21:00 horas
- Marruecos: 20:00 horas
- Sudáfrica: 21:00 horas
Sportivo Trinidense vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo Trinidense vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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