Trinidense vs. Guaraní, apertura de un nuevo capítulo del Clausura

Generando sensaciones positivas en sus recientes presentaciones, Trinidense y Guaraní prometen un espectáculo de buen nivel en el escenario auriazul de Santísima Trinidad, a las 16:00.

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La Cruz amarilla viene de una buena victoria sobre Recoleta FC por 3-1, mientras que el Cacique llega tras empatar 1-1 con Cerro Porteño.

Con la llegada del entrenador Francisco Arce, el Cacique demuestra otra dimensión en cuanto a su fútbol, con orden, disciplina táctica y fuerza ofensiva, factores carentes en las conducciones anteriores.

Para “Triqui” es una buena prueba para saber dónde está parado. Para el Legendario, una oportunidad para despegar y pelear por los puestos de vanguardia, después de haber “regalado” puntos en los tramos iniciales de la competencia.

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La campaña del conjunto dirigido por José Gabriel Arrúa comprende cinco triunfos, dos empates y tres derrotas. La marca legendaria es tres victorias, cinco igualdades y dos caídas.

En los cruces del torneo Apertura, auriazules y aurinegros estuvieron con la pólvora literalmente mojada, ya que los dos enfrentamientos terminaron 0-0.