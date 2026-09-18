Fútbol
18 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Trinidense vs. Guaraní, apertura de un nuevo capítulo del Clausura

El estadio Martín Torres albergará el partido de este viernes entre Trinidense y Guaraní, a las 16:00.
El estadio Martín Torres albergará el partido de este viernes entre Trinidense y Guaraní, a las 16:00.Club Trinidense

Sportivo Trinidense y Guaraní animarán la tarde de este viernes el primer partido de la undécima fecha del campeonato Clausura 2026, a cumplirse en el estadio Martín Torres, a las 16:00.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Generando sensaciones positivas en sus recientes presentaciones, Trinidense y Guaraní prometen un espectáculo de buen nivel en el escenario auriazul de Santísima Trinidad, a las 16:00.

Lea más: Trinidense agudiza la crisis de Recoleta

La Cruz amarilla viene de una buena victoria sobre Recoleta FC por 3-1, mientras que el Cacique llega tras empatar 1-1 con Cerro Porteño.

Con la llegada del entrenador Francisco Arce, el Cacique demuestra otra dimensión en cuanto a su fútbol, con orden, disciplina táctica y fuerza ofensiva, factores carentes en las conducciones anteriores.

Antecedentes: Sportivo Trinidense vs. Guaraní.
Antecedentes: Sportivo Trinidense vs. Guaraní.

Para “Triqui” es una buena prueba para saber dónde está parado. Para el Legendario, una oportunidad para despegar y pelear por los puestos de vanguardia, después de haber “regalado” puntos en los tramos iniciales de la competencia.

La campaña del conjunto dirigido por José Gabriel Arrúa comprende cinco triunfos, dos empates y tres derrotas. La marca legendaria es tres victorias, cinco igualdades y dos caídas.

En los cruces del torneo Apertura, auriazules y aurinegros estuvieron con la pólvora literalmente mojada, ya que los dos enfrentamientos terminaron 0-0.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Trinidense y Guaraní en el barrio Santísima Trinidad.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Trinidense y Guaraní en el barrio Santísima Trinidad.