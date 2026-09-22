Polémica en torno al “paraguayo” Gonzalo Lobos

La Asociación Paraguaya de Fútbol había hecho un trabajo de “scouting” (exploración) en Argentina sobre los jugadores de proyección que militan en el vecino país, que tengan raíces paraguayas para una eventual convocatoria.

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Ahí apareció Gonzalo Thomas Lobos, nacido en Villa Fiorito (partido de Lomas de Zamora, en la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires), el 3 de febrero de 2007.

De estimables condiciones, Lobos fue quemando etapas hasta llegar a la Primera de Lanús, a tal punto que el lunes tuvo su bautismo goleador como profesional, en la victoria del Granate sobre Estudiantes de La Plata 2-1, por el torneo Clausura argentino.

Inmediatamente surgieron los comentarios de “gol paraguayo” y que el “paraguayo Lobos” cooperó con un tanto en la victoria de Lanús. Directamente los muchachos empezaron a seguirle al “nuevo kape”. Sin embargo...

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Como los comentarios de aliento al “compatriota” crecían en nuestra tierra colorada, el chico se encargó de bajar la espuma: “No soy paraguayo, no me nacionalicé”.

El origen de la confusión surgió cuando fue invitado a intervenir en un microciclo en nuestro país, con la expectativa que integre la Albirroja juvenil en su momento. “Fui a entrenar una semana nada más con Paraguay, pero no hice ningún papel y tampoco me nacionalice”, aclaró a ABC, en medio de los “bombardeos” de su nacionalidad, ya que en varias páginas de estadísticas su nombre aparece con la doble bandera, argentina y paraguaya.

Lobos señaló en un breve contacto con nuestro medio que su abuela es paraguaya, pero no supo dar mayores detalles de la misma. “Mi abuela era paraguaya, pero en todos lados aparece que soy paraguayo”, indicó.

Lo que sí dejó en claro el joven centrodelantero de 19 años es que es argentino, y lógicamente tendrá la aspiración natural de vestir la Albiceleste, dependiendo de la evolución que pueda demostrar en el deporte rey, en el que se triunfa con disciplina.