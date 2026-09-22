Lanús venció 2-1 a Estudiantes con un tanto de Gonzalo Lobos

Lanús encadenó la tercera victoria al hilo en el torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. En el cierre de la fecha 10, el Granate superó 2-1 a Estudiantes de La Plata con un gol de Gonzalo Lobos: el joven futbolista paraguayo marcó el primero de los dos tantos del triunfo contra el Pincha en el estadio Néstor Díaz Pérez de la ciudad de Lanús.

Lea más: Independiente Rivadavia ganó con un gol de José Florentín

Lobos arrancó como titular, anotó el 1-0 parcial a los 13 minutos de la etapa inicial y fue reemplazado a los 80′ por Marcelino Moreno. Por su lado, Eduardo Salvio, de penal, convirtió el 2-0 del local, mientras que Leandro González Pirez descontó para el visitante a los 84′. Ronaldo Dejesús y Allan Wlk también fueron de la partida en el equipo de Mauricio Pellegrino.

Quién es Gonzalo Lobos, el paraguayo que marcó en Lanús

Gonzalo Lobos nació en Villa Fiorito, Buenos Aires, pero tiene la nacionalidad paraguaya. Hijo de compatriotas, el delantero de 19 años juega en Lanús desde los 6 años. Promocionado de la Reserva por el entrenador Mauricio Pellegrino, el jugador disputó ayer el tercer partido en la Primera División. Los otros dos fueron como suplentes.

Lobos, quien fue convocado por primera vez y estuvo en el banco sin ingresar en la derrota 1-0 ante Boca Juniors en la Bombonera (28 de agosto), debutó en el 1-0 sobre Defensa y Justicia al reemplazar a Eduardo Salvio a los 84 minutos el 6 de setiembre. Posteriormente, entró en el 3-0 ante Riestra en lugar de Matías Sepúlveda a los 88′ el 14 de setiembre.