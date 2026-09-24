Juan Gabriel Benítez, el elegido para pitar el clásico “blanco y negro”

El momento cumbre de la jornada se vivirá en el cierre de la fecha. El líder absoluto del torneo, Libertad, recibirá en su casa de Tuyucuá a su más inmediato perseguidor, Olimpia, que se ubica a un solo a solo un punto, en una nueva edición del tradicional clásico “blanco y negro”.

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Para un duelo de semejante voltaje, la Comisión apostó por la jerarquía internacional: el mundialista Juan Gabriel Benítez será el juez principal sobre el césped, mientras que la responsabilidad tecnológica en el VAR recaerá en las manos de José Natael Méndez.

Por su parte, el otro gigante de nuestro fútbol, Cerro Porteño, tendrá acción el próximo sábado. El Ciclón visitará al Sportivo Trinidense —que oficiará de local en el estadio Luis Salinas de Itauguá— buscando avanzar hacia la parte alta de la tabla. Las acciones de este encuentro estarán comandadas por el árbitro Derlis López, secundado por Carlos Figueredo a cargo del VAR.

La gran sorpresa: el congelamiento de David Ojeda

El juez David Ojeda fue marginado de la nómina de esta fecha tras su grosero error en el polémico duelo entre Nacional y Sportivo 2 de Mayo, que luego fue reconocido en el habitual análisis arbitral que difunde la Asociación Paraguaya de Fútbol, como “gol que debió ser validado y subir al marcador del encuentro”.

En aquel partido, Ojeda invalidó un gol legítimo de Jorge Sanguina a pesar de haber verificado en las pantallas del VAR la exageración del portero Santiago “Kili” Rojas, quien aprovechó un leve contacto para tirarse al césped y condicionar la decisión arbitral.

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Los partidos de mañana

Sportivo Luqueño vs. Guaraní

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 16:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Armoa.

AVAR: Esteban Testta.

Nacional vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 19:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.

La cartelera del sábado

Rubio Ñu vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: La Arboleda.

Hora: 16:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: José Villagra y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: José Méndez.

AVAR: Milcíades Saldívar.

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 19:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Cuevas y Julio Aranda.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

El programa del lunes

Sportivo San Lorenzo vs. Recoleta FC

Estadio: Gunther Vogel.

Hora: 16:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Roberto Cañete y José Mercado.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: José Armoa.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Libertad vs. Olimpia

Estadio: La Huerta.

Hora: 19:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milcíades Saldívar.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Méndez.

AVAR: Luis Onieva.