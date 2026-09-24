Alerta Libertad y Olimpia: Lorenzo Melgarejo, nuevamente lesionado

Malas noticias en Libertad: Lorenzo Melgarejo volvió a sufrir una lesión y prendió las alarmas en Tuyucuá a días del clásico blanco y negro con Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El futbolista había retornado el sábado 19 después de un período extenso de inactividad a causa de una dolencia.

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Nelson Haedo Valdez había recuperado a Melgarejo, como también a Hugo Fernández, la semana pasada. Aunque el técnico fue precavido en una charla con el Cardinal Deportivo sobre el regreso de ambos, los futbolistas concentraron ante Sportivo Ameliano. Y de los dos, el ex Benfica ingresó a los 57 minutos y jugó más de media hora contra la V Azulada.

Buscando tener más ritmo, Melgarejo arrancó de titular contra Fernando de la Mora por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El experimentado atacante solo duró menos del cuarto de hora en cancha: con signos de fastidio, fue sustituido por Luciano Nequecaur a los 13 minutos a causa de una molestia muscular en el pierna izquierda.

Así fue la lesión de Lorenzo Melgarejo en la Copa Paraguay