Libertad
24 de septiembre de 2026 a la - 09:08

Alerta Libertad y Olimpia: Lorenzo Melgarejo, nuevamente lesionado

Lorenzo Melgarejo, futbolista de Libertad, presiona el muslo izquiedo después de sufrir una lesión en el partido contra Fernando de la Mora por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026 en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Lorenzo Melgarejo, futbolista de Libertad, presiona el muslo izquiedo después de sufrir una lesión en el partido contra Fernando de la Mora por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026 en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Tigo Sports

Lorenzo Melgarejo salió reemplazado a los 13 minutos del primer tiempo y encendió las alarmas en Libertad a días del clásico blanco y negro con Olimpia.

Por ABC Color
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Malas noticias en Libertad: Lorenzo Melgarejo volvió a sufrir una lesión y prendió las alarmas en Tuyucuá a días del clásico blanco y negro con Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El futbolista había retornado el sábado 19 después de un período extenso de inactividad a causa de una dolencia.

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Nelson Haedo Valdez había recuperado a Melgarejo, como también a Hugo Fernández, la semana pasada. Aunque el técnico fue precavido en una charla con el Cardinal Deportivo sobre el regreso de ambos, los futbolistas concentraron ante Sportivo Ameliano. Y de los dos, el ex Benfica ingresó a los 57 minutos y jugó más de media hora contra la V Azulada.

Grupo de seis personas en el estadio, árbitros en camisetas verdes y jugadores en amarillas y blancas, ambiente de preparación.
Lorenzo Melgarejo (seg. de der. a izq.), futbolista de Libertad, durante la foto de capitanes y árbitros en la previa del partido ante Fernando de la Mora por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026 en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Buscando tener más ritmo, Melgarejo arrancó de titular contra Fernando de la Mora por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El experimentado atacante solo duró menos del cuarto de hora en cancha: con signos de fastidio, fue sustituido por Luciano Nequecaur a los 13 minutos a causa de una molestia muscular en el pierna izquierda.

Así fue la lesión de Lorenzo Melgarejo en la Copa Paraguay