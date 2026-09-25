Nacional deja escapar la chance de alcanzar la cima tras igualar con Ameliano

El partido arrancó con un Sportivo Ameliano adueñándose de la iniciativa a través del tradicional libreto de posesión que impulsa Roberto Nanni, con Valentín Larralde como el faro en la gestación, aunque sin la profundidad necesaria para desequilibrar, generando apenas una aproximación aislada hacia la valla de Gerardo Ortiz, quien cubría el arco ante la ausencia de Santiago Rojas, citado por Gustavo Alfaro a la Albirroja para la fecha FIFA.

Ese buen arranque de la “V azulada” se tradujo en una acción aislada protagonizada por Édgar Páez, quien tras recibir una habilitación por la derecha de su socio Ronald Peralta, intentó un centro que se cerró con destino de red, exigiendo la atenta reacción de Gerardo Ortiz para desviar el balón por encima del travesaño. No obstante, Nacional se sacudió el dominio, se acomodó en el terreno y comenzó a arrimarse con peligro a la zona visitante, avisando primero con un remate rasante de derecha de Leandro Meza que el arquero Ángel Sánchez mandó al córner estirándose sobre su sector derecho.

Del mismo córner, la Academia rompió el cero y encontró la ventaja en el marcador mediante una precisa ejecución de Josué Colmán, quien mandó un centro cerrado al segundo palo que encontró entrando completamente solo a Rodrigo Melgarejo; el zaguero aplicó un impecable cabezazo de sobrepique que se coló junto al poste izquierdo de Ángel Sánchez, decretando así su estreno goleador en reemplazo de Mauro Coronel, quien horas antes se había consagrado con la medalla de oro junto a la selección paraguaya Sub 20 en los Juegos Odesur de Santa Fe.

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