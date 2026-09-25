Fútbol
25 de septiembre de 2026 a la - 14:10

Nacional vs. Sportivo Ameliano: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Iván Valdez, futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Iván Valdez, futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.

Nacional y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Nacional y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 12 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor de Víctor Bernay y la V Azulada de Roberto Nanni juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Nacional vs. Sportivo Ameliano, por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Yiutube.
Nacional vs. Sportivo Ameliano, por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Yiutube.

Nacional vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 19:00 horas
  • Argentina: 19:00 horas
  • Brasil: 19:00 horas
  • Uruguay: 19:00 horas
  • Chile: 18:00 horas
  • Ecuador: 17:00 horas
  • Colombia: 17:00 horas
  • Perú: 17:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas
  • Bolivia: 18:00 horas
  • El Salvador: 16:00 horas
  • México: 16:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 18:00 horas
  • Inglaterra: 23:00 horas
  • España: 00:00 horas
  • Bélgica: 00:00 horas
  • Marruecos: 23:00 horas
  • Sudáfrica: 00:00 horas

Nacional vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Nacional vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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