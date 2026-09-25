Nacional vs. Sportivo Ameliano: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Nacional y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 12 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor de Víctor Bernay y la V Azulada de Roberto Nanni juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Nacional vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú : 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia : 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Nacional vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Nacional vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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