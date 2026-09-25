Nacional vs. Sportivo Ameliano: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Nacional y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 12 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor de Víctor Bernay y la V Azulada de Roberto Nanni juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Nacional vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 19:00 horas
- Argentina: 19:00 horas
- Brasil: 19:00 horas
- Uruguay: 19:00 horas
- Chile: 18:00 horas
- Ecuador: 17:00 horas
- Colombia: 17:00 horas
- Perú: 17:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
- Bolivia: 18:00 horas
- El Salvador: 16:00 horas
- México: 16:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
- Estados Unidos - Este: 18:00 horas
- Inglaterra: 23:00 horas
- España: 00:00 horas
- Bélgica: 00:00 horas
- Marruecos: 23:00 horas
- Sudáfrica: 00:00 horas
Nacional vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Nacional vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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