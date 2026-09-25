Sportivo Luqueño vs. Guaraní: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo Luqueño y Guaraní disputan hoy el primer partido de la fecha 12 y de la segunda rueda del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Auriazul de Lucas Barrios y el Aborigen de Francisco Arce juegan a las 16:30, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Dirige Blas Romero con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Sportivo Luqueño vs. Guaraní: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 16:30 horas
- Argentina: 16:30 horas
- Brasil: 16:30 horas
- Uruguay: 16:30 horas
- Chile: 15:30 horas
- Ecuador: 14:30 horas
- Colombia: 14:30 horas
- Perú: 14:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas
- Bolivia: 15:30 horas
- El Salvador: 13:30 horas
- México: 13:30 horas
- Estados Unidos - Oeste: 12:30 horas
- Estados Unidos - Este: 15:30 horas
- Inglaterra: 20:30 horas
- España: 21:30 horas
- Bélgica: 21:30 horas
- Marruecos: 20:30 horas
- Sudáfrica: 21:30 horas
Sportivo Luqueño vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo Luqueño vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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