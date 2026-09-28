Conozca a los 69 cómplices que llevaron a Hernán Rivas al JEM y ahora dicen sentirse “estafados”

La condena a ocho años de cárcel de Hernán David Rivas Román volvió a poner bajo la lupa a los legisladores que lo llevaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El exdiputado y exsenador colorado cartista fue hallado culpable por hechos vinculados con el uso de un título falso de abogado, documentación que le permitió acreditar una condición profesional que el Tribunal de Sentencia concluyó que no tenía.

Rivas no llegó solo al JEM: Primero fue elegido por 43 diputados en 2020 y tres años después volvió a ser designado por 26 senadores. En ambas ocasiones, las cámaras dejaron constancia de que cumplía con los requisitos para representar al Congreso ante el órgano extrapoder.

La infografía que acompaña esta publicación pone rostro a esos 69 legisladores que respaldaron las dos designaciones. Los colorados cartistas que lo respaldaron y los liberales que actuaron de aliados.

¿Quiénes votaron a Hernán Rivas en Diputados en 2020?

El 3 de junio de 2020, en plena pandemia de covid-19, la Cámara de Diputados realizó una sesión extraordinaria para modificar la representación ante el JEM en clara violación de la Constitución Nacional.

Con 43 votos a favor, 24 en contra, tres abstenciones y 10 ausencias, Hernán Rivas reemplazó a Ramón Romero Roa (ya fallecido) como representante de la Cámara Baja ante el órgano encargado de juzgar a magistrados.

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La propuesta fue presentada por el entonces diputado colorado Hugo Ramírez y recibió el respaldo de referentes cartistas como Derlis Maidana, Raúl Latorre, Basilio “Bachi” Núñez y Cristina Villalba.

De los 43 votos, 28 correspondieron a colorados y 15 a liberales, según el registro de la votación, encabezados por el aspirante presidencial por Honor Colorado, Pedro Alliana. Aquí los rostros.

La decisión no fue un mero trámite. El propio Romero Roa en aquella sesión cuestionó la sustitución y sostuvo que se trataba de un procedimiento irregular. Accionó ante el atropello constitucional y murió aguardando una sentencia favorable, pese a los precedentes.

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Años después, la Justicia determinó que Rivas no había cursado la carrera de Derecho. El Tribunal de Sentencia lo describió como un “alumno fantasma” y concluyó que no realizó la trayectoria académica que los documentos pretendían acreditar.

¿Quiénes volvieron a votar por Rivas en el Senado?

El respaldo político no terminó en Diputados. Siguió el mismo orden y sin discusión días después de que se estrenara el nuevo periodo parlamentario.

El 6 de julio de 2023, ya como senador, Rivas volvió a ser elegido representante ante el JEM. La propuesta fue presentada por el senador cartista Pedro Díaz Verón y consiguió 26 votos a favor, frente a ocho en contra, siete abstenciones y tres ausencias.

El registro de la votación señala que 21 votos correspondieron a senadores de la ANR, encabezados por Basilio “Bachi” Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, y cinco al PLRA. Entre los liberales que respaldaron la designación aparecen Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera Petters, Édgar López, Hermelinda Alvarenga y Sergio Rojas. Aquí los rostros.

Para entonces ya existían cuestionamientos públicos sobre la condición de abogado de Rivas. Pese a ello, la Cámara Alta volvió a acreditar que reunía los requisitos para representar al Senado ante el JEM.

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La propia sentencia judicial incluyó entre los hechos analizados la resolución de la Cámara de Senadores de 2023 mediante la cual Rivas fue designado nuevamente ante el Jurado.

¿Qué dicen ahora los que votaron por Rivas?

Tras la condena, el discurso de varios referentes del oficialismo tomó distancia del exlegislador. El senador Gustavo Leite fue uno de los primeros en reaccionar. Reconoció que Rivas mintió y sostuvo que “caímos casi todos”, aunque reclamó investigar a quienes permitieron que el título falso avanzara dentro del sistema educativo y profesional.

El senador y líder de la bancada del movimiento Honor Colorado, Natalicio Chase, en cambio, rechazó directamente la expresión “estafado”. Admitió la responsabilidad política del Senado en la designación y sostuvo que corresponde modificar los mecanismos internos de verificación.

“Yo no quiero usar esa palabra estafado, eso es sacarle el culo a la jeringa” (sic). Chase agregó que el Senado debe asumir su responsabilidad y reconoció: “Claro que tenemos vergüenza”.

La senadora Lizarella Valiente adoptó otra posición. Afirmó sentirse víctima de una estafa y sostuvo que creyó que Rivas realmente era abogado. “No me pongo el saco ni me hago responsable. Considero que en este sentido todos fuimos víctimas de una estafa”.

Valiente afirmó además que, en conversaciones privadas, le preguntaban directamente a Rivas si era abogado y que él respondía afirmativamente.

El senador Silvio “Beto” Ovelar, quien fue presidente del Senado cuando Rivas fue nuevamente elegido como representante, pero del Senado ante el JEM, evitó pronunciarse inicialmente sobre la condena, aunque recordó que anteriormente había dicho que sería el primero en pedir perdón si las acusaciones contra Rivas eran confirmadas. Tras la sentencia, respondió: “Sí, y vamos a pedir disculpas”, sin precisar quiénes deberían asumir esa responsabilidad.

¿Qué había dicho Bachi Núñez antes de la condena?

El actual presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, también había defendido públicamente a Rivas antes de conocerse el resultado del juicio. En agosto pasado, Núñez había dicho que no se arrepentía de haber acompañado al exsenador y cuestionó por qué debía hacerlo. “Él se engañó a sí mismo, no a nosotros”.

Núñez sostuvo además que varios legisladores habían sido representantes ante el JEM y que nadie había controlado si sus certificados eran válidos.

La condena judicial modificó el escenario. El Tribunal concluyó que Rivas no cursó la carrera de Derecho y que utilizó una condición profesional inexistente ante instituciones del Estado.

¿Qué cuestiona la oposición sobre los 69 votos?

Desde la oposición, la lectura política muestra un escenario mucho mas agrave. La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC) sostuvo que Rivas no fue simplemente un “avivado” que engañó a todos, sino que, según su interpretación, fue colocado en esa posición porque resultaba funcional al cartismo.

También recordó que la denuncia que dio origen a la investigación contra Rivas tuvo consecuencias políticas para Kattya González (independiente), quien posteriormente fue expulsada del Senado por haber anticipado que el título de Rivas era falso.

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP) cuestionó directamente a quienes llevaron a Rivas al JEM y sostuvo que deben asumir responsabilidad política por sus decisiones. Según su planteamiento, quienes votaron por Rivas no pueden limitar ahora su explicación a que fueron engañados.

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La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (PCN) fue todavía más lejos y sostuvo que el caso Rivas podría ser apenas la “punta del iceberg”. Afirmó que el exlegislador no pudo haber actuado solo y habló de una estructura dedicada a producir títulos falsos. “Cayó el peón, pero no los patrones”.

Paredes también cuestionó a los cartistas que ahora aseguran sentirse estafados y afirmó que deberían ofrecer una disculpa pública a la ciudadanía.

El recorrido de Rivas hasta el JEM

La trayectoria política de Rivas ante el JEM tuvo dos momentos clave:

2020 – Cámara de Diputados: 43 votos a favor, 24 en contra, tres abstenciones y 10 ausencias. La mayoría favorable estuvo integrada por 28 colorados y 15 liberales.

2023 – Cámara de Senadores: 26 votos a favor, ocho en contra, siete abstenciones y tres ausencias. El bloque favorable estuvo compuesto mayoritariamente por colorados, además de cinco liberales.

Entre una votación y otra, Rivas llegó incluso a presidir el JEM. La sentencia de ocho años de cárcel ahora abre un nuevo capítulo sobre las consecuencias institucionales de las decisiones tomadas mientras ejerció funciones en el organismo y el caos jurídico que se podría generar.

Los 69 legisladores que respaldaron en dos cámaras y en dos periodos parlamentarios distintos, votaron para que ocupara un lugar reservado a parlamentarios abogados dentro del órgano encargado de juzgar a magistrados y fiscales. “Un juez de jueces con un amplio respaldo político que hoy vaticina tener consecuencias”.

liza.paredes@abc.com.py