Rodrigo Alborno proseguirá su carrera en Irán

El Chadormalu Sports Club, de la Primera División de Irán, dio la bienvenida a Rodrigo Alborno Ortega, de 33 años, últimamente en Rubio Ñu.
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Surgido en Libertad y con pasado en las selecciones menores, Alborno emigró joven a Europa, militando en Inter de Milán, Novara y Cittadella de Italia.
Tras su regreso al Guma pasó a defender los colores del Deportivo Capiatá, Guaraní, River Plate (el Kelito), Guaireña FC, 12 de Octubre de Itauguá, Sol de América, Sportivo Luqueño y Rubio Ñu.
“Agradecido por esta nueva oportunidad y por vivir una nueva experiencia. Llego con mucha ilusión, compromiso y ganas de dar lo mejor de mí para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos”, posteó el deportista, nacido en Asunción el 12 de agosto de 1993.
Chadormalu SC fue fundado en 2021, con sede en Ardakan, provincia de Yazd y ascendió a la máxima categoría en la temporada 2023/24.
Alborno se acopla al plantel en el que se encuentra el paraguayo Diego Torres, surgido en Rubio Ñu y consolidado en el profesionalismo en Olimpia.