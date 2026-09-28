San Lorenzo empate con Recoleta FC y depende de un milagro

El encuentro comenzó con el Sportivo San Lorenzo tomando la iniciativa y buscando el protagonismo, algo lógico ya que, en este inicio de la segunda rueda del certamen, se jugaba su permanencia en la categoría; una derrota decretaría su prematura vuelta a la División Intermedia. En su condición de dueño de casa, el “rayadito” se adueñó de las acciones mediante la posesión del esférico, poblando el terreno rival con mucha gente en campo contrario.

Recoleta, por su parte, pese a tener la urgente necesidad de quebrar una racha de siete derrotas consecutivas en el torneo, mostró una postura muy poco ambiciosa. Esto tal vez se debió también al extenuante calor, que llevó al juez Alipio Colmán a hacer dos pausas para la hidratación en el desarrollo de la primera mitad. Aun así, las pocas veces que le tocaba avanzar lo hacía tímidamente; la más peligrosa fue un derechazo desde fuera del área de Aldo González que pasó a un metro del larguero.

Pese a tener el control absoluto de las acciones, el “rayadito” carecía de profundidad. La única jugada nítida de peligro en el primer tiempo llegó cerca de la media hora, en una segunda pelota tras un tiro de esquina que derivó en un centro desde la derecha de Leandro Esteche. Este fue conectado en el segundo poste por Alexis Doldán al fondo de la red, pero tras la revisión del VAR el tanto no subió al marcador, porque Hugo González se encontraba en posición adelantada y terminó obstaculizando en la misma secuencia a Óscar Toledo.

La etapa complementaria continuó con la misma temática, y el dueño de casa dispuso de su primera chance tras un rechazo corto de Marcos Pereira ante un balón largo del fondo rayadito. La pelota cayó en la posición del experimentado Santiago Salcedo, quien en la primera vez que quedó perfilado de frente a la portería sacó un derechazo lejano y esquinado que encontró la respuesta de Óscar Toledo, el cual, recostado sobre su derecha, envió el esférico al tiro de esquina.

En la recta final, de los dos equipos el que seguía más ambicioso era el anfitrión, generando un par de ocasiones claras. La más nítida estuvo cerca de alcanzar el último cuarto de hora, con un desborde por derecha de Kevin González, quien metió un centro al área que controló con el muslo Juan Salcedo. Este último sacó un derechazo rasante que pasó rozando el poste derecho de Óscar Toledo, quien solo pudo acompañar la trayectoria con la mirada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras tanto, Recoleta seguía muy pálido en la ofensiva. En su acción más clara, Brahian Ferreira encontró un resquicio ante la marca de Carlos Meza y sacó un zurdazo que el portero Wilson Quiñónez desvió de su ángulo derecho. De esa misma jugada San Lorenzo generó una rápida réplica que concluyó con un disparo rasante de zurda de José Duarte, el cual pasó rozando el poste izquierdo de Óscar Toledo, haciendo que el marcador se mantenga inalterable hasta el final.

Con esta paridad, el Sportivo San Lorenzo se ve obligado a ganar los diez partidos que le quedan en el torneo y aguardar que Sportivo Luqueño no logre puntuar en la misma cantidad de presentaciones. Por el lado de Recoleta FC, el club amplió a ocho fechas su negativa racha sin conocer la victoria, tras arrastrar previamente siete derrotas consecutivas en el certamen.