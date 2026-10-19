Fútbol
19 de octubre de 2026 - 09:05

12 de Junio vs. Guaireña: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la División Intermedia

Héctor Lezcano, jugador del 12 de Junio de Villa Hayes.
Héctor Lezcano, jugador del 12 de Junio de Villa Hayes.Club 12 de Junio

12 de Junio de Villa Hayes enfrenta hoy a Guaireña por la fecha 29 de la División Intermedia 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por Darío Ibarra
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12 de Junio de Villa Hayes y Guaireña disputan hoy la fecha 29 de la División Intermedia 2026. El León Chaqueño, que pelea por el ascenso, y el Albiceleste juegan a las 16:30, hora de Paraguay, en el estadio Facundo de León Fossatti de la ciudad de Villa Hayes. El partido es en simultáneo a Deportivo Santaní vs. 3 de Noviembre y Encarnación FC vs. General Caballero de Juan León Mallorquín.

12 de Junio vs. Guaireña: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 16:30 horas
  • Argentina: 16:30 horas
  • Brasil: 16:30 horas
  • Uruguay: 16:30 horas
  • Chile: 15:30 horas
  • Ecuador: 14:30 horas
  • Colombia: 14:30 horas
  • Perú: 14:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas
  • Bolivia: 15:30 horas
  • El Salvador: 13:30 horas
  • México: 13:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 12:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 15:30 horas
  • Inglaterra: 20:30 horas
  • España: 21:30 horas
  • Bélgica: 21:30 horas
  • Marruecos: 20:30 horas
  • Sudáfrica: 20:30 horas

12 de Junio vs. Guaireña: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports 3

  • Tigo Star: Tigo Sports 3, canal 102

12 de Junio vs. Guaireña: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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