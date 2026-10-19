12 de Junio vs. Guaireña: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la División Intermedia

12 de Junio de Villa Hayes y Guaireña disputan hoy la fecha 29 de la División Intermedia 2026. El León Chaqueño, que pelea por el ascenso, y el Albiceleste juegan a las 16:30, hora de Paraguay, en el estadio Facundo de León Fossatti de la ciudad de Villa Hayes. El partido es en simultáneo a Deportivo Santaní vs. 3 de Noviembre y Encarnación FC vs. General Caballero de Juan León Mallorquín.

12 de Junio vs. Guaireña: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 16:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

Uruguay: 16:30 horas

Chile: 15:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Perú : 14:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Bolivia : 15:30 horas

El Salvador: 13:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 20:30 horas

España: 21:30 horas

Bélgica: 21:30 horas

Marruecos: 20:30 horas

Sudáfrica: 20:30 horas

12 de Junio vs. Guaireña: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports 3

Tigo Star: Tigo Sports 3, canal 102

12 de Junio vs. Guaireña: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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