Albirroja Sub 15 golea en su estreno en el Mundial 8 vs. 8 de Azerbaiyán

Bajo el comando técnico de Wilfrido Bazán, la Albirroja Sub 15 pudo reponerse de un marcador inicial adverso para golear a Seychelles 4-1, mediante las anotaciones de Carlo Giménez, Alejandro Encina, Thiago Alderete y Axel Cabo.

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Como el evento se disputa en formato exprés, en espacio reducido, la segunda presentación guaraní será este domingo, contra Tahití, a las 11:15, en el complejo Hovsan, en Bakú.

Detalles del estreno

Paraguay: Lucas Vergara; Bruno Escobar, Angel Esteche y Fernando Jacquet; Axel Cabo, Ronald González Alejandro Encina y Kevin Cardozo. Alternaron: Jesús Cantero, Thiago Alderete, Celso Frohmerz, Carlo Giménez. D.T.: Wilfrido Bazán.

Seychelles: Samuel Tirant; Jacob Victor, Nirahj Payet y Noah Matatiken; Jayden Laporte, Andrew León y Ron Marengo. Alternaron: Kemuel Jean, Nimrode Larue, Usama Marguerite, Garteth Jeannevol, Enzo Pillay y Jed Ernesta. D.T.: Kevin Serna.

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Detalles del evento

Los partidos se juegan 8 contra 8. El campo mide 68 por 47 metros y utiliza arcos de tamaño reglamentario. Los duelos duran 40 minutos, con dos tiempos de 20.

Es el evento más grande de la historia de la FIFA por número de participantes (189 selecciones de 6 confederaciones). Cerca de 3.000 jugadores disputarán 950 partidos a lo largo de seis jornadas.