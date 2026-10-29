La APF apunta a una transformación en el formato para 2028 y descarta suspender descensos

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) trabaja en un proyecto integral para reestructurar el campeonato nacional. En el marco de la renovación de su alianza estratégica, el mandamás de la entidad matriz, Robert Harrison, abordó los desafíos pendientes en materia de competición, los plazos que manejan y los lineamientos institucionales de cara a los próximos años. Aseguró además que la Supercopa Paraguay se jugará a finales de la temporada.

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Al referirse a las demoras en el arranque del proyecto, el presidente de la APF explicó los motivos administrativos que retrasaron los plazos iniciales: “Nosotros este proceso tendríamos que haber iniciado a la vuelta del mundial, en agosto, en el mes de agosto. Lastimosamente no hemos podido, por diversas razones, porque primero teníamos que llamar a un concurso de consultoras para poder llevar adelante este proceso, y eso se fue demorando, fue teniendo su obstáculo propio de cualquier licitación”.

Poniendo el foco en las prioridades económicas y contractuales de las instituciones, Harrison subrayó que las mejoras comerciales están por encima de cualquier formato: “Entonces lo ideal es que tengamos lo más rápido posible, pero tampoco no podemos priorizar eso contra el futuro del fútbol paraguayo, porque los clubes necesitan que este contrato tenga mejoras, y esas mejoras están por encima de cualquier sistema de disputa. Así que ojalá que podamos terminar lo antes posible”.

🗣️ "La idea es que el año que viene sea bisagra para el fútbol paraguayo y el 2028, de transformación para nuestro fútbol"



🗣️ "Estamos trabajando intensamente con los clubes para un nuevo sistema de competencia"



🗣️ "Este proceso tuvimos que haber iniciado en agosto, a la vuelta… pic.twitter.com/IZWhxm4ito — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 29, 2026

Detallando la hoja de ruta hacia el futuro, el titular matriz señaló que el 2027 servirá como una transición antes de la gran transformación proyectada para el 2028: “La idea es que el año que viene sea un año bisagra, un año de pequeñas transformaciones, pero que en el 2028 sea el de mayor transformación. Si no logramos llegar a tiempo con la confección de los reglamentos del inicio de los torneos, eso se va a ver postergado seguramente por un año, porque lastimosamente los torneos están confeccionados de una manera”.

Ante la magnitud de la tarea, Harrison remarcó la necesidad de un trabajo coordinado y de consenso con todos los actores involucrados: “Así es que vamos a estar trabajando conjuntamente con el equipo conformado para poder llevar adelante esto. Con venia del consejo y los presidentes del club, así que es una tarea que tenemos en los próximos meses muy ardua, que vamos a tener que estar concentrados, unidos y sobre todo con un mismo objetivo que es mejorar el fútbol paraguayo”.

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Tolerancia cero a cambios de reglas en plena competencia

Al ser consultado sobre la posibilidad de anular los descensos para facilitar la reestructuración, el mandamás rechazó tajantemente cualquier especulación de índole política: “Si ustedes me dicen que se estaría cambiando una situación ya con el reglamento en curso y eso, yo les dije una y muchas veces a todos que ese no es el espíritu deportivo, porque se puede malentender de muchas maneras, que se puede manejar como que es un tema político, que es un tema de pensamiento, una cosa electoral, no, no, no”.

🗣️"Mientras yo sea presidente, nunca vamos a cambiar el reglamento a mitad de campeonato"



🗣️ "Vamos a cuidar el producto, hacer que el fútbol paraguayo tenga mejores condiciones"



🎙️ Robert Harrison, presidente de la APF 🇵🇾



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Trayendo a colación situaciones vividas en el pasado con clubes comprometidos, el presidente aseguró que modificar reglas a mitad de camino no sucederá bajo su mandato: “Cuando Nacional estuvo en un momento dado, en una situación comprometida con el descenso, creo que era 2017 más o menos, todos los días me decían, cierto que se va a cambiar, que se va a eliminar el descenso, desde esa época ya me vienen diciendo que se va a eliminar el descenso, transcurriendo ya el campeonato. Yo les quiero decir que eso, mientras yo sea presidente, nunca va a ocurrir, nunca”.

Reafirmando la postura institucional de la entidad frente a los rumores, concluyó que las reglas no se tocan con la pelota rodando: “Nunca vamos a cambiar el reglamento por la mitad del campeonato. Sí debemos tratar de preparar y mejorar nuestro reglamento, porque hay cuestiones que siempre se van ajustando y que se tienen que ir mejorando para que también el fútbol vaya evolucionando de una manera diferente. Entonces, solamente digo esto saliendo un poco de la pregunta y de todos esos detalles, para remarcar que esa es nuestra posición institucional desde la situación”.

El formato proyectado para el 2028

Por otro lado, según información a la que pudo acceder la mesa del Cardinal Deportivo, el diseño estructural que la APF ambiciona consolidar de cara al 2028 contempla una profunda modificación del calendario y de los torneos oficiales: