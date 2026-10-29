Gustavo Costas y “Vitamina” Sánchez: el historial, los números y lo que se juegan en el superclásico

El Superclásico del fútbol paraguayo no se vive únicamente en el campo de juego; también se disputa con intensidad en la pizarra de los estrategasm sobre todo en la previa, cuando se ensayan los esquemas. De cara a este nuevo capítulo, Gustavo Costas y Pablo “Vitamina” Sánchez afinan los detalles de sus formaciones y variantes tácticas para buscar el golpe maestro que incline la balanza a su favor, el domingo en La Nueva Olla de Barrio Obrero.

Lea más: Los dos jugadores de Cerro que están descartados vs. Olimpia

Experiencia y buenos números de los entrenadores en el historial

Gustavo Adolfo Costas Makeira (63 años): El experimentado estratega azulgrana vivirá un momento muy especial. Con este compromiso, alcanzará su décimo duelo tradicional en el fútbol paraguayo, marcando además su debut en esta clase de partidos en su actual ciclo al frente de Cerro Porteño. Su historial con el “Ciclón” es altamente favorable (6 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus etapas anteriores), mientras que al mando de Olimpia (en 2008) sufrió tres caídas.

Lea más: Los tres jugadores que Vitamina pone a prueba para el clásico frente a Cerro

Pablo Andrés Sánchez Spucches (53 años): Al frente del conjunto franjeado, el popular “Vitamina” se prepara para dirigir su cuarto clásico. Su arranque en estos duelos ha sido impecable en cuanto a números, cosechando triunfos en sus tres presentaciones previas (incluyendo aquel encuentro de la segunda rueda del torneo Torneo Apertura que se definió en los tribunales).