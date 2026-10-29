ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
26º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Superclásico
29 de octubre de 2026 - 15:53

Gustavo Costas y “Vitamina” Sánchez: el historial, los números y lo que se juegan en el superclásico

Gustavo Adolfo Costas Makeira (63 años), de Cerro Porteño y Pablo Andrés Sánchez Spucches (53 años) de Olimpia, se enfrentarán por primera vez en el Superclásico del fútbol paraguayo.
Gustavo Adolfo Costas Makeira (63 años), de Cerro Porteño y Pablo Andrés Sánchez Spucches (53 años) de Olimpia, se enfrentarán por primera vez en el Superclásico del fútbol paraguayo.

El ajedrez táctico ya se juega fuera de la cancha con las piezas que van armando los entrenadores. Cerro Porteño y Olimpia se alistan para un nuevo choque decisivo, con directores ténicos que conocen a la perfección el peso de la historia y la presión que trae consigo el Superclásico del fútbol paraguayo.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Superclásico del fútbol paraguayo no se vive únicamente en el campo de juego; también se disputa con intensidad en la pizarra de los estrategasm sobre todo en la previa, cuando se ensayan los esquemas. De cara a este nuevo capítulo, Gustavo Costas y Pablo “Vitamina” Sánchez afinan los detalles de sus formaciones y variantes tácticas para buscar el golpe maestro que incline la balanza a su favor, el domingo en La Nueva Olla de Barrio Obrero.

Lea más: Los dos jugadores de Cerro que están descartados vs. Olimpia

Experiencia y buenos números de los entrenadores en el historial

Gustavo Adolfo Costas Makeira (63 años): El experimentado estratega azulgrana vivirá un momento muy especial. Con este compromiso, alcanzará su décimo duelo tradicional en el fútbol paraguayo, marcando además su debut en esta clase de partidos en su actual ciclo al frente de Cerro Porteño. Su historial con el “Ciclón” es altamente favorable (6 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus etapas anteriores), mientras que al mando de Olimpia (en 2008) sufrió tres caídas.

Lea más: Los tres jugadores que Vitamina pone a prueba para el clásico frente a Cerro

Pablo Andrés Sánchez Spucches (53 años): Al frente del conjunto franjeado, el popular “Vitamina” se prepara para dirigir su cuarto clásico. Su arranque en estos duelos ha sido impecable en cuanto a números, cosechando triunfos en sus tres presentaciones previas (incluyendo aquel encuentro de la segunda rueda del torneo Torneo Apertura que se definió en los tribunales).

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
05
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más

Te puede interesar