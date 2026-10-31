Luqueño vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo Luqueño y Nacional se enfrentan hoy por la fecha 16 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Auriazul” de Lucas Barrios y La “Academia” de Víctor Ceferino Bernay, juegan a las 19:30, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Dirige David Ojeda con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Sportivo Luqueño vs. Nacional: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:30 horas

Argentina: 19:30 horas

Brasil: 19:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Perú : 17:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Bolivia : 18:30 horas

El Salvador: 16:30 horas

México: 16:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 00:30 horas

Sportivo Luqueño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Luqueño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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