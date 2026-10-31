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Fútbol
31 de octubre de 2026 - 10:30

Luqueño vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

El extremo del Sportivo Luqueño, Marcelo Ojeda intenta proteger el esférico ante la marca del mediocampista de Nacional Fabrizio Jara. (Foto: APF)
El extremo del Sportivo Luqueño, Marcelo Ojeda intenta proteger el esférico ante la marca del mediocampista de Nacional Fabrizio Jara. (Foto: APF)

Sportivo Luqueño y Nacional disputan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Sportivo Luqueño y Nacional se enfrentan hoy por la fecha 16 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Auriazul” de Lucas Barrios y La “Academia” de Víctor Ceferino Bernay, juegan a las 19:30, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Dirige David Ojeda con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: Luqueño y Nacional bucarán recuperar la sonrisa en la ciudad del Ñandutí

Sportivo Luqueño vs. Nacional: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 19:30 horas
  • Argentina: 19:30 horas
  • Brasil: 19:30 horas
  • Uruguay: 19:30 horas
  • Chile: 18:30 horas
  • Ecuador: 17:30 horas
  • Colombia: 17:30 horas
  • Perú: 17:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas
  • Bolivia: 18:30 horas
  • El Salvador: 16:30 horas
  • México: 16:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 18:30 horas
  • Inglaterra: 23:30 horas
  • España: 00:30 horas
  • Bélgica: 00:30 horas
  • Marruecos: 23:30 horas
  • Sudáfrica: 00:30 horas

Sportivo Luqueño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Luqueño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

  • Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

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