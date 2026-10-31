Luqueño y Nacional bucarán recuperar la sonrisa en la ciudad del Ñandutí

El encuentro entre el ‘Auriazul’ y ‘La Academia’, en el que ambos elencos buscarán recuperarse y retomar la senda victoriosa, tendrá lugar en el estadio Luis Salinas de Itauguá, desde las 19:30, bajo el arbitraje principal de David Ojeda, quien contará con la asistencia desde el VAR de Ulises Mereles.

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Luqueño: urgido de puntos y con la permanencia en la mira

Por un lado, el Sportivo Luqueño atraviesa una pobre cosecha de puntos de acuerdo a sus necesidades. En las últimas cinco fechas obtuvo el flojo registro de cuatro derrotas y un único triunfo —el cual logró ante el último de la clasificación y ya descendido Sportivo San Lorenzo—.

El Auriazul se encuentra en el borde de la zona roja de la tabla de promedios, aunque se mantiene a salvo gracias al flojo andar de Rubio Ñu, que es el que por ahora acompaña al Rayadito a la División Intermedia. El elenco comandado técnicamente por Lucas Barrios llega a esta cita tras ver esfumarse el sueño de la Copa Paraguay, al quedar eliminado en los cuartos de final frente al Recoleta FC.

Nacional: buscar recuperarse y calmar las aguas

Del otro lado de la línea de cal se encontrará Nacional, uno de los protagonistas activos en los puestos de vanguardia del certamen, que pretende retomar el sendero ganador tras su reciente tropezón. El elenco Tricolor comandado por Víctor Ceferino Bernay dejó escapar la chance de seguir a un punto del líder Olimpia tras una dolorosa caída en casa ante el Sportivo Trinidense, tropiezo que además lo desplazó de la segunda posición de la tabla.

Tras aquella derrota, el entrenador académico expresó su malestar por los hostigamientos permanentes de la propia afición tricolor, señalando que la hinchada debe apoyar para que el grupo salga adelante: “Estamos entrando en la locura del insulto, en la locura de que no ganemos y somos una porquería. No somos porquería, somos humanos”, expresó el argentino.