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Fútbol
31 de octubre de 2026 - 01:00

Luqueño y Nacional bucarán recuperar la sonrisa en la ciudad del Ñandutí

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CSL

Mientras la pelota rueda en la “Ciudad Universitaria”, la emoción sabatina de la decimoséptima fecha del torneo Clausura 2026 también tendrá acción simultánea en la Ciudad del Ñandutí. En un duelo a disputarse en terreno del 12 de Octubre de Itauguá, donde Sportivo Luqueño hará de local ante Nacional.

Por ABC Color
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El encuentro entre el ‘Auriazul’ y ‘La Academia’, en el que ambos elencos buscarán recuperarse y retomar la senda victoriosa, tendrá lugar en el estadio Luis Salinas de Itauguá, desde las 19:30, bajo el arbitraje principal de David Ojeda, quien contará con la asistencia desde el VAR de Ulises Mereles.

Lea más: Guaraní hila su segunda victoria y no quiere bajarse de la pelea por el título

Luqueño: urgido de puntos y con la permanencia en la mira

Por un lado, el Sportivo Luqueño atraviesa una pobre cosecha de puntos de acuerdo a sus necesidades. En las últimas cinco fechas obtuvo el flojo registro de cuatro derrotas y un único triunfo —el cual logró ante el último de la clasificación y ya descendido Sportivo San Lorenzo—.

El Auriazul se encuentra en el borde de la zona roja de la tabla de promedios, aunque se mantiene a salvo gracias al flojo andar de Rubio Ñu, que es el que por ahora acompaña al Rayadito a la División Intermedia. El elenco comandado técnicamente por Lucas Barrios llega a esta cita tras ver esfumarse el sueño de la Copa Paraguay, al quedar eliminado en los cuartos de final frente al Recoleta FC.

Antecedentes: Sportivo Luqueño vs. Libertad
Antecedentes: Sportivo Luqueño vs. Libertad

Nacional: buscar recuperarse y calmar las aguas

Del otro lado de la línea de cal se encontrará Nacional, uno de los protagonistas activos en los puestos de vanguardia del certamen, que pretende retomar el sendero ganador tras su reciente tropezón. El elenco Tricolor comandado por Víctor Ceferino Bernay dejó escapar la chance de seguir a un punto del líder Olimpia tras una dolorosa caída en casa ante el Sportivo Trinidense, tropiezo que además lo desplazó de la segunda posición de la tabla.

Tras aquella derrota, el entrenador académico expresó su malestar por los hostigamientos permanentes de la propia afición tricolor, señalando que la hinchada debe apoyar para que el grupo salga adelante: “Estamos entrando en la locura del insulto, en la locura de que no ganemos y somos una porquería. No somos porquería, somos humanos”, expresó el argentino.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Luqueño vs. Nacional, por la decimoséptima ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Luqueño vs. Nacional, por la decimoséptima ronda del torneo Clausura 2026.

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